Efter budgetaftale: Endnu uvished om skolelukning i Norddjurs

I Norddjurs Kommune har de netop vedtaget budgetaftalen, men der er endnu uvished om skolelukninger i kommunen. Der er ikke blevet peget på om Mølleskolen eller Toubroskolen skal lukke.

Der er ikke peget på den ene eller anden skole. Der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Else Søjmark, kommunalbestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet

- Der er ikke peget på den ene eller anden skole. Der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa, fortæller Else Søjmark (S) og fortsætter:

- Fra den 10. til den 29. oktober skal der være dialog med repræsentanter fra Toubroskolen og Mølleskolen. Den dialog skal være med til at danne baggrund for, at der skal træffes en endelig afgørelse om, hvor skoletilbuddet skal ligge. Den beslutning træffes endeligt af aftalepartierne efter en politisk proces med høring af parter, høringsperiode og så videre, hvor alt gennemføres i henhold til folkeskoleloven.

Læs også Utilfredse borgere kæmper til det sidste: - Vi er blevet tromlet

Dermed ser det ud til, at uvisheden for de to skoler fortsætter.

Specialklasserne fra Langhøjskolen flyttes ikke

Else Søjmark fortæller desuden, at de har tilbagekøbt nogen af de ting, der har været i aftalen.

Specialklasserne fra Langhøjskolen flyttes ikke. Else Søjmark, kommunalbestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet

- Specialklasserne fra Langhøjskolen flyttes ikke, fortæller Else Søjmark (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Jan Pedersen (S) har beslutningen om budgetaftalen været hård.

- Det er den hårdeste opgave, jeg nogensinde har været på i mit politiske liv. Det har vidtrækkende konsekvenser for rigtig mange i kommunen. Jeg er rigtig træt af situationen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

01:45 VIDEO: Tirsdag mødte over 500 borgere op for at vise deres utilfredshed. Luk video

Mindre skattestigning

S, V og DF er blevet enige om at gøre skattestigningen mindre i 2019.

- Der bliver en skattestigning på 1,1 procent, fortæller Else Søjmark.

Læs også Flere penge på vej til fattig kommune: Skattestigning bliver mindre

Derudover fortæller hun, at der er en række andre ting, der er blevet trukket tilbage.

- Vi trækker blandt andet forslaget om, at Familieskolen og Læsecentret lukker tilbage. Der bliver opretholdt et tilbud for Juniorklubben, hvor der er blevet fjernet en stor del af besparelserne, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.