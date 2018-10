Efter blæsende og våd morgen bliver det muligt at se solen

Onsdag er begyndt særdeles blæsende, og der er risiko for vindstød af stormstyrke i de tidlige morgentimer. Heldigvis lægger vinden sig, og det klarer op i løbet af dagen.

- De byger, der er over Østjylland fra morgenstunden af, driver også øst over, og så er der plads til opklaring, hvor det bliver muligt at se solen, siger vejrvært på TV2 Vejret, Ellen Nybo Hansson.

Derfor kan vi nå op på en 9-10 grader senere onsdag, så en dag der starter meget efterårsagtigt, kan ende med at blive ganske pæn.

Tropisk orkan snitter os

De kommende dage fortsætter det ustadige vejr.

- Torsdag ser mest skyet ud med lidt sol, inden fredag igen byder på meget ustadigt vejr med både regn og sol. Lørdag ser mest grå ud, siger Ellen Nybo Hansson.

Sidst på ugen er det fortsat meget usikkert, hvad vi skal forvente.

- Der er en tropisk orkan, som kommer op og snitter os, så der kan ske lidt af hvert. Lige nu ser det mest solrigt ud, siger vejrværten.