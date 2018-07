Efter bange anelser: Alt tyder på østjysk festival alligevel overlever

Tunø Festival har gennem fire år kørt med underskud, og arrangørerne har frygtet, at dette års festival ville blive den sidste. Men nu er der godt nyt fra øen – alt tyder på, at festivalen er reddet.

- Det så voldsom skidt ud for en uge siden, inden festivalen begyndte. Men nu ligger vi over det budgetterede antal solgte billetter. Så jeg tror på en Tunø Festival også til næste år, siger bestyrelsesformand for festivalen, Peter N. Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi er over 850 solgte billetter, som der var budgetteret med i år, og da vi samtidig har gjort musikken billigere, så tror jeg, at det vil kunne ses på bundlinjen. Peter N. Jørgensen, bestyrelsesformand

Billetsalget har ellers svigtet gennem flere år, og derfor har arrangørerne måttet nedjustere musikbudgettet.

Glad og stolt formand

Han er derfor en glad og stolt formand, og der vil helt sikkert også være glæde blandt festivalens stamgæster.

Torsdag besøgte TV2 ØSTJYLLAND øen og dens festival i forbindelse med programmet Så´ det sommer, og her var der trykket stemning ved udsigten til en mulig lukning.

- Det ville være rigtig trist. Jeg er kommet her som medarbejder gennem 25 år, og er her så i år som gæst. Vi kan mærke, at vi er presset fra mange sider, men jeg håber, at vi kommer op igen, lød det fra en af gæsterne.

- Der er så stort udbud rundt omkring – alle byer og foreninger har en festival. Man skal have prøvet Tunø, før man ved, hvad det er. Og så får man festivalen ind i blodet, supplerede en anden.

De trofaste gæster elsker Tunø Festival.

Sussi har tegnet plakaten

I år har Tunø Festivalen blandt andet forsøgt sig med at tilbyde nye overnatningsmuligheder til gæsterne i form af små hytter, og så har man fået Sussi fra den kendte gruppe 'Sussi og Leo' til at tegne festivalplakaten.

- Jeg synes, at det er stort. Jeg har forsøgt at lægge den kærlighed og glæde, der er hernede, i plakaten, fortalte Sussi til TV2 ØSTJYLLAND.

I år optrådte hun med manden for første gang på Tunø Festival, og mon ikke parret og de mange glade gæster ser frem til at komme igen, når nu alt tyder på, at festivalen fortsætter.

Blandt hovednavnene til årets Tunø Festival er Back to Back, Tamra Rosanes Trio og Nikolaj & Piloterne. Festivalen slutter søndag.