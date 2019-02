Efter åbning af ny letbane-strækning: Kunderne er vendt tilbage

Flere forsinkelser og kritik af Aarhus Letbane har skabt en frygt for, at de vrede brugere aldrig ville vende tilbage fra deres biler eller andre transportformer. Men nu tyder meget på, at det er de.

I hvert fald på strækningen til Odder.

Estimater fra Midttrafik over passagertallene viser nemlig en større stigning fra april 2018, hvor kun den indre strækning var i brug, til nu hvor letbanetogene også kører til Odder og Lisbjerg.

Ud fra Rejsekort-aktivitet har Midttrafik beregnet, at der i gennemsnit var godt 14.000 påstigere på en hverdag i fjerde kvartal af 2018 mod 8400 påstigere i april samme år.

- Vi tilskriver en stor del af æren til strækningen mod Odder, og det er tilfredsstillende tal. Mange havde sagt, at folk fremover ville fortsætte med at køre bil og ikke bruge letbanen. Men det gør de altså, siger gruppeleder for planlægning hos Midttrafik, Ole Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vurderet ud fra Rejsekortet

Af forskellige tekniske årsager skal tallene dog tages med et forbehold. De automatiske tællere virker nemlig ikke i alle tog, og derfor er tallene estimeret ud fra Rejsekort-indtjekninger.

Midttrafik vurderer, at metoden kan bruges til at give et overordnet billede af udviklingen, da brugen af rejsekort har været relativ stabil i perioden.

Når Letbanen åbner mod Grenaa, bliver frekvensen på strækningen mellem Aarhus og Mårslet også øget til 15 minutters drift i dagtimerne. Det tror jeg også, vil give flere passagerer. Ole Sørensen, Midttrafik

- Da der var togdrift på Odderbanen var der knap 4000 påstigere på en hverdag. På hele letbanestrækningen har vi i 2018 set en stigning på omkring 6000 påstigere. Den stigning indikerer, at passagererne er vendt tilbage til strækningen mod Odder, siger Ole Sørensen og fortsætter:

- Og så er der derudover en stigning på 1500-2000 personer, der er steget på den samlede letbanestrækning.

Øger til 15 minutters drift

Midttrafik forventer, at der vil ske en ny forøgelse af driften på Letbanen, når togene som forventet i løbet af april vil køre mod Grenaa.

- Når Letbanen åbner mod Grenaa, bliver frekvensen på strækningen mellem Aarhus og Mårslet også øget til 15 minutters drift i dagtimerne. Det tror jeg også, vil give flere passagerer, siger Ole Sørensen.

Letbanen kommer i år også efter planen til at åbne på på strækningen Skejby – Lisbjerg – Lystrup, og på den indre strækning i Aarhus øges frekvensen fra 6 til 8 tog i timen i dagtimerne på hverdage. Foto: Arkiv: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Fra netop Mårslet har Letbanen for nylig fået massiv kritik fra forældre til børn, der skal fra Mårslet Station mod Odder.

I januar var der blandt andet tre aflysninger på 10 dage. Til stor utilfredshed for forældrene.

Giver stress hver morgen

- Det giver stress hver morgen, og Pelle mister undervisningstid. Vi er dybt afhængige af Letbanen, fordi der ikke er anden offentlig transport i Mårslet. Jeg føler, at Letbanen tager os som gidsler, sagde Mona Winther Krogh, mor til 14-årige Pelle Winther Krogh, til TV2 ØSTJYLLAND den 31. januar.

Jeg kan allerede mærke morgen-stressen i maven, når det gælder letbanetoget til Odder, og nu bliver det dobbeltstress. Laura Moeslund, Mårslet

Mona Winther Krogh og hendes 14-årige søn Pelle var langt fra de eneste, der var ærgerlige over situationen i Mårslet.

Laura Moeslund startede nyt job i Aarhus den 1. februar. Det betyder i realiteten, at hun om morgenen kan stå at vinke til sin søn, Mathias, på den anden side af stationen i Mårslet.

Han skal, som Pelle Winther Krogh, med letbanetoget mod Odder klokken 7.40, mens Laura skal med toget mod Aarhus få minutter senere.

Vil ikke komme for sent

- Jeg er selv bekymret for min egen situation. Jeg kan allerede mærke morgen-stressen i maven, når det gælder letbanetoget til Odder, og nu bliver det dobbeltstress, har Laura Moeslund tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND og fortsatte:

- Jeg vil heller ikke selv komme for sent og så ikke vide, om min dreng kommer frem til skolen. Min mand må prøve at bidrage til samkørsel om morgenen, og så må han komme for på sent på arbejde.

Midttrafik beklagede dengang og havde forståelse for de bekymrede forældre.

Forstår forældrene

- Jeg kan godt forstå, at det er rigtig frustrerende, men jeg kan også love, at der bliver knoklet på at løse problemerne. Jeg er godt klar over, at vi ikke er i mål endnu, men mit indtryk er, at det skal vi nok komme, sagde leder af trafik og kundeservice i Midttrafik, Martin Boisen Tams, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi arbejder sammen med Letbanen på at forbedre informationen til kunderne, og så arbejder Letbanen videre på at skaffe de godkendelser, som kan gøre, at man kan opleve en større regelmæssighed. Martin Boisen Tams, Midttrafik

Der er i den sammenhæng også været bøvl med informationerne til passagererne, og at de kom så sent, at de ikke kunne bruges til noget.

- Vi arbejder sammen med Letbanen på at forbedre informationen til kunderne, og så arbejder Letbanen videre på at skaffe de godkendelser, som kan gøre, at man kan opleve en større regelmæssighed, lød det fra Martin Boisen Tams i slutningen af januar.