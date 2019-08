Lille by får trinbræt efter 50 år - nu er antallet af småbørn fordoblet

Thøger Pauli er et af de mennesker, andre mennesker omtaler som en ildsjæl.

I 15 år har han kæmpet for at få et letbanestop i landsbyen Thorsager, og nu er det endelig lykkes.

Sikkerhedsgodkendelserne for Thorsager Station er netop kommet i hus, og det betyder, at de godt 1300 sjæle i byen er sikre på, at letbanetogene på Grenaa-strækningen i fremtiden vil stoppe i Thorsager.

- Det er en rigtig stor dag, og jeg har en klump i halsen. Man kan faktisk fristes til at sige, at det er Thorsagers fremtid, siger Thøger Pauli, der er alternativ behandler.

Pernille Vestergaard, som TV2 ØSTJYLLAND fanger, mens hun går tur med barnevognen, var ikke flyttet til Thorsager, hvis der ikke havde været et letbanestop.

Et must for tilflyttere

Sidste gang et tog stoppede ved Thorsagers gamle stationsbygning var i 1971, og det kan mærkes, at Thorsager nu igen er en stationsby.

Det har været planlagt et stykke tid, at letbanen skulle have et stop i den lille by, og løftet om et letbanestop har blandt andre lokket Pernille Vestergaard til byen.

- Den var med til, at vi valgte Thorsager frem for nogle andre småbyer i omegnen. Det er vigtigt ikke at være afhængig af, at der er en bil hjemme, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En spøgelsesby. Det var den fremtid, Thorsager var på vej henimod, hvis byen ikke igen var blevet en stationsby. Det mener i hvert fald Thøger Pauli.

Og storken kom forbi...

De ejendomsmæglere, TV2 ØSTJYLLAND fredag har talt med, melder da også om en øget interesse for at købe hus i byen,og det lader til, at det er yngre mennesker, der flytter til Thorsager.

I hvert er antallet af vuggestuebørn på det seneste blevet fordoblet, lyder det fra byens daginstitutioner.

- Jeg tror, det har en stor betydning i forhold til, om folk vælger at flytte herud og bosætte sig, siger distriktsleder for Thorsager Skole og Børnehus, Lisbeth Munksgaard.

Ifølge Thøger Pauli er letbanestoppet forskellen mellem en by i vækst - og en døende by.

- Hvis Thorsager lå på letbanestrækningen, og den ikke stoppede, ville al tilflytning ske til nabobyerne, og så ville Thorsager blive en spøgelsesby i løbet af få år, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.