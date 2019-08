Efter 28 år: Vilhelmsborg Festspil dropper nationalsangen

Siden 1991 er der hver sommer blevet opført musical på Vilhelmsborg syd for Aarhus. Og lige så længe er forestillingerne blevet afsluttet med, at skuespillere og publikummer i fællesskab har sunget ”Der er et yndigt land”. Men den tradition er droppet i år.

- Det er en kunstnerisk beslutning, som er blevet taget i fællesskab af bestyrelsen. Men vi har åbenbart ramt et ømt punkt hos nogle, og vi havde ikke forudset, at det ville afføde så store protester, lyder det fra Sofie Ulsø, der er PR-chef for Vilhelmsborg Festspil.

Men det har det. Særligt festspillets egen Facebook-side er siden premieren den 30. juli blevet bombarderet med kommentarer fra vrede publikummer, der ikke forstår, hvorfor den mangeårige tradition er blevet droppet.

- Altid en fantastisk oplevelse. Dog manglede nationalsangen til sidst. Ved ikke, hvorfor den er sløjfet i år, men det er absolut en stor fejl. Og det var ikke kun vores selskab, der manglede nationalsangen. Mange af de andre publikummer talte også om det, skriver Charlotte Christiansen.

Og hun bakkes op af Kirsten Buur Stranddorf:

- Vi kommer ikke, når man ikke må synge nationalsangen til sidst. Få nu ændret den beslutning.

Nationalsangen kædes sammen med nationalisme

Blandt publikummerne til årets første forestilling var byrådsmedlem i Aarhus Kommune Knud N. Mathiesen fra Dansk Folkeparti. Ligesom resten af byrådet var han inviteret til premieren, og han blev også skuffet over ikke længere at få lov til at synge Oehlenschlägers gamle hymne.

Det har absolut intet med vores politiske overbevisninger eller nationalisme at gøre Sofie Ulsø, PR-chef, Vilhelmsborg Festspil

- Jeg er helt overbevist om, at vi reagerer så kraftigt, fordi det er nationalsangen, man har droppet. Den er der mange følelser forbundet med, og vi har sunget den i årevis inden fodboldkampe og til andre store begivenheder. Det skal vi blive ved med. At droppe den med argumentet om, at den vækker nationalistiske associationer, er at begynde at gå på kompromis med vores kulturarv, siger han til TV2 Østjylland.

De ”nationalistiske associationer”, som Knud N. Mathiessen refererer til, stammer fra en artikel i Jyllands-Posten, hvor formanden for Vilhelmsborg Festspil, Lisbet Lautrup Knudsen, er citeret for at sige:

Dansere og skuespillere under forestillingen.

- For ikke så lang tid siden kom der en undersøgelse af, hvordan folk så på vores nationalsang. Den viste, at den ældre generation holder meget af nationalsangen, mens den yngre synes, at den har noget nationalistisk over sig. Set i lyset af det, tidernes skiften, besluttede vi os for at prøve det.

Kunstnerisk beslutning

I samme artikel fortæller formanden for festspillet, at det i flere år har været et ønske fra skuespillerne, at man dropper nationalsangen efter forestillingen, fordi den har virket malplaceret. Men PR-chefen for Vilhelmsborg Festspil, Sofie Ulsø, forklarer i dag til TV2 Østjylland, at skuespillernes ønske ikke hænger sammen med nationalsangens indhold.

- Jeg vil gerne understrege, at det 100 procent er en kunstnerisk beslutning. Det har absolut intet med vores politiske overbevisninger eller nationalisme at gøre, sådan som det er blevet udlagt flere steder. Men folk hører, hvad de vil høre, og vi er kede af, at det har taget så meget fokus fra vores dygtige skuespillere og arbejdsomme frivillige, som har knoklet i flere måneder på forestillingen.

Vi har sunget den i årevis inden fodboldkampe og til andre store begivenheder. Det skal vi blive ved med Knud Mathiesen, byrådsmedlem, Dansk Folkeparti

Og netop det, at fællessangen efter forestillingen har været malplaceret, er faktisk en holdning, som også deles på Facebook.

- Jeg forventer at gå fra en musical med dennes titelmelodier på hjernen - og de gange, jeg har måtte gå fra Vilhelmsborg Festspil med nationalsangen på hjernen i stedet, har jeg været skuffet, lyder det fra Louise Rindal.

Publikum var godt klædt på til festpillets premiereaften.

Omend han ikke er enig, forstår byrådsmedlemmet Knud E. Mathiesen også den begrundelse.

- Jeg har respekt for beslutningen, hvis det handler om, at man synes, nationalsangen tager noget fra afslutningen på stykket. Men det har jeg nu aldrig selv fornemmet. Tværtimod. Jeg synes, det har givet en enorm følelse af sammenhold, når man har stået og sunget sammen. Derfor synes jeg også, at et godt kompromis ville være at synge nationalsangen inden forestillingen i stedet, siger han til TV2 Østjylland.

Om det kompromis i øjeblikket bliver overvejet, har bestyrelsen for Vilhelmsborg Festspil dog ikke ønsket at kommentere på.