Efter 10. plads til DM i græskar: - Det gik godt

Der er kun 16 dage til Halloween, og det betyder, at mange har stillet græskarene frem. Men for Nina Rasmussen har de længe været en del af hverdagen.

Hun var nemlig lørdag formiddag blandt deltagerne til DM i græskar, hvor hun var rejst fra hjemmet i Mørke helt til Tivoli i København, hvor hun desværre ikke ligefrem placerede sig i toppen.

- Det gik rigtig godt. Jeg havde satset hårdt på en sidsteplads. Det lykkedes så ikke, men en 10. plads ud af 11 er okay, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Nina Rasmussen har ellers tidligere fået en førsteplads, to andenpladser og en tredjeplads, men i år blev det altså ikke til en podieplacering ved hendes sjette deltagelse til DM i græskar.

Her ses Nina Ramussens 227 kilo tunge græskar fra sidste år. I år måtte hun nøjes med et 155 kilo tung eksemplar.

- I år plantede jeg fire kæmpegræskarplanter, og af de græskar var der kun ét stort, der overlevede. Men jeg har heller ikke gjort noget særligt i år, jeg har været en del ude at rejse, siger Græskaravleren.

Stor, større, størst

Hendes græskar endte næstsidst med sin vægt på 155 kilo, og selvom det lyder som et stort græskar at have stående i haven, så var det ikke tilnærmelsesvist nok til at vinde konkurrencen.

Reglerne til DM i Græskar 1) Græskarret skal være sundt og uden råd, gennemtrængende huller eller alvorlige bløde områder. Er der tvivl om dette, inspiceres græskarret forud for konkurrencen. Græskar der ikke overholder ovenstående kan ikke vinde en præmie

2) Græskarret skal være fri for fremmedmateriale: Fungicider, voks etc.

3) Stænglen på græskarret (der fører til stilken) må max være 2.5 cm

4) Alle græskar vejes uden paller, overdækning, snor etc.

5) Græskarret skal være dyrket i Danmark af en person med dansk statsborgerskab

6) Græskarret må ikke været dyrket i et kommercielt konstrueret drivhus

Vindergræskarret vejede nemlig i år hele 589,4 kilo.

- Det gælder jo ikke altid om at vinde, nogle gange gælder det bare om at være med. Når man deltager, får man armbånd til tivoli. Så det får børn og børnebørn glæde af. Så plejer jeg at holde Halloween bagefter, siger hun.

Årets vinder blev Lasse Blach med et græskar på 589,4 kilo.

Konkurrencen i år har sat nye rekorder, og det kan muligvis skyldes den varme sommer. Men samtidig har tørken betydet, at flere græskar har måtte lade livet.

Græskargroeren er i øjeblikket ved at skrive en bog om græskar, men det er egentlig ikke fordi, hun har en særlig kærlighed til den gule plante. Hun kan bare godt lide at se ting gro.

- Jeg har ikke helt bestemt, om jeg deltager i DM i græskar næste år. Jorden i mit drivhus er blevet træt, og jeg orker ikke at skovle jorden ud og noget ny ind. Det kan være, jeg får en landmand til at pløje et stykke af vores grund, siger Nina Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.