E45 nærmer sig 'kritisk belastning' - og presset vokser kun

Synes du også, at der kun bliver flere og flere biler og lastbiler på E45?

I så fald har du fuldstændig ret.

Trafikken er steget voldsomt over de seneste 10 år, og myldretidstrafikken er steget med op mod 45 procent på nogle af landets værst belastede motorvejsstrækninger som fx E45 mod Aarhus.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Vores modeller viser, at vi kan forvente det, vi kalder en kritisk belastningsgrad, frem mod 2030 Niels Tørsløv, trafikdirektør, Vejdirektoratet

Der er, desværre, ikke nogle tegn på, at trængslen aftager i de kommende år. Faktisk vil det kun blive værre, melder Vejdirektoratet.

- Man kan forvente, at trængslen mod Aarhus vil stige. Tendensen med markante stigninger i antallet af bilister ser ikke ud til at aftage. Vores modeller viser, at vi kan forvente mere trængsel, det vi kalder en kritisk belastningsgrad, frem mod 2030, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Som enhver der har prøvet at køre mod Aarhus i myldretiden ved, er trængslen ikke lige fordelt i Østjylland.

- Det mønster, vi ser, er, at trængslen er ujævnt fordelt, så den vil stige mest omkring de store byer og på de tidspunkter, hvor der allerede er meget trafik, nemlig i myldretiden, siger Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Undgå selv myldretiden

Men hvad kan den enkelte bilist så gøre i lyset af de dystre fremtidsprognoser? For nogle kan løsningen være ganske enkel: Lad være med at køre i myldretiden.

Skilte som disse skal fortælle bilisterne, at de kan få mere ud af dagen, hvis de kører inden klokken 7, lyder det fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har siden starten af juni kørt en ny kampagne med budskabet 'kør før køen'. Målet med kampagnen er, at få flere til at køre uden for det mest belastede tidsrum.

- Som trafikant er nogle af os så heldige, at vi kan flytte det tidspunkt, vi kører på. Det er ikke alle, der har den mulighed, men hvis man kan, er der som bilist store fordele at hente. Det gælder for alle trafikanter om at undgå kø, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Han pointerer, at erhvervslivet også spilder mange timer, når folk sidder i kø. Det kan derfor være en god idé for virksomheder at lave nogle ændringer i arbejdsstrukturen, så deres medarbejdere kan undgå den værste myldretrafik, fortæller Niels Tørsløv.

Her kan man se, hvor stor en forskel 30-60 minutter gør i myldretiden på E45.

Ny app-funktion hjælper bilister

Vejdirektoratet arbejder løbende på at finde løsninger, der kan lempe trafikpresset på motorvejene i myldretiderne, lyder det fra Niels Tørsløv.

Blandt andet har Vejdirektoratets trafikinfo-app fået en ny funktion.

- Appen fortæller, hvornår det er bedst at køre – og hvis bilisterne følger vores anvisninger, så giver vi dem positiv feedback med på vejen, siger Robin Højen Madsen, der er projektleder hos Vejdirektoratet.

Der er naturligvis én ændring, der i høj grad vil hjælpe på trængslen for de mange, der dagligt kører ind til Aarhus for at arbejde.

- Det er rigtig godt rigtig, at vi udvider E45, og vi undersøger også, om vi kan udvide strækninger mod Randers. Men i sidste ende er det en politisk beslutning, lyder det fra Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

Østjyske Motorvej er en af landets mest trafikerede strækninger, og på strækningen mellem Skanderborg og Aarhus i nordgående retning kører der dagligt 3600 bilister i myldretiden klokken 7 og 8.30 om morgenen.