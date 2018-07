Dyrlæge: Drop at motionere din hund i heden - den kan dø af det

Forestil dig, at du havde pels på hele kroppen og skulle løbe i 30 graders varme.

Lyder det rart? Nej, vel. Hvad værre er kan det være livsfarligt.

Lad for guds skyld være med at cykle med hunden eller kaste bolde til den. Stine Tolderlund, dyrlæge, Silkeborg Dyrehospital

Af samme grund fraråder Silkeborg Dyrehospital på det kraftigste, at man motionerer sin hund i dagtimerne her i varmen.

- De fleste hunde er slet ikke vant til de høje temperaturer. Det værste er den her direkte solvarme. Kroppen bliver for varm, og det går ud over kroppens organer. Der kan se så store skader, at hunden kan dø af det, siger Stine Tolderlund, der er dyrlæge på Silkeborg Dyrehospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tegn på hedeslag

Hunde kan komme af med varmen ved at halse, og nogle hunderacer har svært ved at komme af med varmen.

- Lad for guds skyld være med at cykle med hunden eller kaste bolde til den. Hunde, der er glade for bolde, helmer ikke, før de har fanget bolden. De vil blive ved og ved og ved, og de lægger sig ikke nødvendigvis ned, når de burde, siger Stine Tolderlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Vand, vand, vand. Din hund skal altid have adgang til vand, lyder det fra Stine Tolderlund, der her ses med en patient på Silkeborg Dyrehospital. Foto: Silkeborg Dyrehospital

En hund kan - ligesom et menneske - få hedeslag, og det er potentielt meget farligt for hunden. Der er flere ting, der viser, at hund er ved at få et hedeslag.

- De slingrer, bliver desorienterede og mister fokus. De kan også kaste op og få diarré. Gummerne og tungerne bliver mere mørkerøde end lyserøde, og urinen bliver mere mørk, siger Stine Tolderlund.

I værste tilfælde kan et hedeslag føre til bevidstløshed, kramper og dødsfald.

Hvis det er nødvendigt at tage hunden med i bilen, når man skal ud og handle, så tag den i snor, og bind den i skyggen. Foto: Colourbox - genrefoto

Vand, vand, vand

Hvis din viser hund tegn på overophedning, gælder det om at få den ud af solen og kølet ned med det samme.

- Hvis man er i tvivl, så køl din hund ned. Hvis hunden ikke stresser over det, så tag den ind under bruseren og brus den med koldt vand. Du kan også lægge et koldt håndklæde om den, så den bliver kold på maven, siger Stine Tolderlund til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er en god idé at købe et bassin i plastik, der kan holde til en hjørnetand eller et par poter. Så kan bassinet stå i skyggen i haven, og hunden kan blive nedkølet i vandet.

Blød plast er ikke altid den bedste idé, når man skal have Fido i et bassin, så det gælder om at finde bassin i hård plast. Foto: Colourbox - genrefoto

Vand er i det hele taget et nøgleord, når det gælder hundes velvære i varmen.

- Vand, vand, vand. Din hund skal altid have adgang til vand. Man kan også lave lidt hundesaftevand lidt til dem for at sikre, at de får nok vand. Bland en klat leverpostej eller dåsemad i vandet, så er det lidt mere spændende for hunden at drikke, lyder det fra Stine Tolderlund.

Biler er selvskrevne. Man må ikke lade en hund sidde i bilen. Stine Tolderlund, dyrlæge, Silkeborg Dyrehospital

Hun har også et par generelle råd til disse dage, hvor termometeret kysser stregen ved 30 grader.

- Lav lidt gennemtræk i hjemmet, når din hund er alene hjemme, og den må rigtig gerne lægge sig på et koldt klinkegulv. Man kan også købe kølemåtter til dem, siger hun, siger hun og fortsætter:

- Biler er selvskrevne. Man må ikke lade en hund sidde i bilen. Hvis det er nødvendigt at tage hunden med i bilen, når man skal ud og handle, så tag den i snor, og bind den i skyggen, siger Stine Tolderlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Stine Tolderlund anbefaler, at man lufter sin hund tidligt om morgen eller sent om aftenen, hvor der ikke er så varmt.

Det kan være fristende at tage på stranden med sin hund, når det er varmt, men dyrlæge Stine Tolderlund anbefaler, at man kun gør det tidlig morgen eller sen aften. Foto: Colourbox - genrefoto