Dyrefamilie på tur på motortrafikvej

Skal man ud at køre en tur mellem Grenaa og Hornslet, så er der ekstra god grund til at holde et vågent øje i trafikken.

Der går nemlig en lille vraltende familie rundt tæt på kørebanen.

Læs også 60-årig kvinde greb fat i biltyv og smed nøglerne væk

- Der skulle være tale om en gåsefamilie, og de går tæt på kørerbanen, fortæller Kenneth Andersen, vagthavende ved Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

Vejdirektoratet har fået en enkelt melding om, at dyrene går rundt på motortrafikvejen i mellem afkørslen til Hornslet og Rønde.

- Vi opfordrer til, at man kører forsigtigt og køre med øjnene på vejen og ikke holde øje med dem, udtaler Kenneth Andersen.

00:26 VIDEO: Det sker fra tid til anden, at gæs sætter en stopper for trafikken. Arkiv. Luk video

Selvom bilisterne fortsat gør klogt i at være opmærksomme på strækningen, så formoder man snart, at dyrene har fundet nye og mindre trafikerede veje at betræde.

- Vi har ikke hørt mere til det. Det er en vurderingssag, at de nok ikke er der mere, når vi ikke har hørt mere de seneste siden første anmeldelse, siger Kenneth Andersen.