Dyne-Larsen vil skabe kæmpekoncern med 2570 butikker

Efter lang tids overvejelse har kongen af dansk dynesalg Lars Larsen besluttet sig for at samle de to dele af Jysk-koncernen til én samlet enhed med 2570 butikker.

Det meddeler organisationen på deres hjemmeside.

Jysk-koncernen består i øjeblikket af selskabet Jysk Nordic, der driver 1287 butikker i 20 lande, og det tyske selskab Dänisches Bettenlager, der driver 1283 Jysk-butikker i syv lande. Men nu skal de to dele af Lars Larsens dyneimperium altså samles i Brabrand uden for Aarhus.

- Vi har vurderet, at ét samlet Jysk har større styrke og dermed bedre mulighed for fremtidig succes i et marked, der generelt er præget af færre men større konkurrenter, siger Lars Larsen, der er både bestyrelsesformand og ejer, i pressemeddelelsen.

Milliard-virksomhed

Opdelingen i to selvstændige selskaber har eksisteret i årtier. Gennem årene har de hver især vokset sig større. Dänisches Bettenlager har hovedkvarter i Tyskland og driver kæden i de tysktalende lande samt i blandt andet Italien, Frankrig, Portugal og Spanien. Men den del af forretningen er de seneste år ikke vokset lige så hurtigt som Jysk Nordic, der i det seneste regnskabsår øgede salget med ti procent, skriver Berlingske.

Jysks årlige omsætning er på mere end 26 milliarder kroner. Den nye enhed skal ledes af den nuværende administrerende direktør i Jysk Nordic, Jan Bøgh.

- Jeg tror på, at vi styrker Jysk markant ved at slå de to enheder sammen og drive Jysk som én virksomhed. Det er en opgave, jeg glæder mig utrolig meget til at stå i spidsen for. Efter 24 år i Jysk og 20 år som CEO for Jysk Nordic har jeg selvfølgelig et meget indgående kendskab til den del af forretningen, siger han.