Dukke hængt foran butik med politisk budskab - nu efterforsker politiet sagen

Flere borgere har de seneste dage set en dukke i menneskestørrelse hænge i en løkke foran en Føtex i Randers.

Nu er den fjernet af Østjyllands Politi, der har startet en efterforskning for at finde ud af, om der er begået noget strafbart.

- Det er jo klart, at det er en ubehagelig oplevelse for dem, der har set en dukke hænge på den her måde, men nu skal vi til at efterforske sagen nærmere, for at se om der er sket en overskridelse af straffeloven, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet her er lagt op i Facebook-gruppen 'Randers mod racisme,' der er en modstandsbevægelse mod den nationalsocialistisk bevægelse kaldet Den Nordiske Modstandsbevægelse, der tager ansvaret for den hængte dukke. Foto: Privatfoto.

Dukken forestiller en mand med jeans og en skovmandskjorte på.

Rundt om halsen har han en løkke og et skilt, hvor der er skrevet et politisk budskab:

- Jeg tog til Danmark og begik overfaldsvoldtægt på hvide kvinder. Nu hænger jeg her som fortjent. Stop masseindvandringen

Politiet fik søndag flere anmeldelser fra borgere, der havde set dukken, men de kan endnu ikke sige, hvem der har hængt den op.

- Vi tager ud på stedet og tager dukken ned og er nu i gang med at efterforske, hvem der står bag det her og om der kan være tale om en overtrædelse af straffeloven, siger Jakob Christíansen.

Hænger måske sammen med anden episode

Episoden kan dog hænge sammen med en anden hændelse fra Aarhus.

En bænk foran fodboldstadionet Ceres Park i Aarhus er for nylig blevet udsat for et lignende politisk hærværk.

Bænken er malet i regnbuens farver for at symbolisere mangfoldighed, men for nylig er den blevet malet over i en grøn farve. Samtidig er der blevet påsat to klistermærker på bænken, som viser logoet på en nationalsocialistisk bevægelse kaldet Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Sådan her så bænken ud før hærværket. Den er blevet sat op ved Ceres Park i Aarhus for at tage afstand fra homofobiske råb i fodboldkampe

Sådan her så bænken ud efter hærværket, men den er nu blevet genetableret igen.

På deres hjemmeside nordfront.dk er der mandag blev udgivet et indlæg, der beskriver, hvordan aktivister fra deres gruppe står bag hærværket.

De beskriver, at årsagen til den nu mørkmalede bænk er, så 'normale mennesker igen kan benytte bænken uden at blive mindet om unaturlig livsstil og fordærvet adfærd'.

- Her er der åbenbart nogen, der ikke er så glade for et farverigt samfund, og sådan er det, sagde chef for Drift og Myndighed i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

På Nordfronts hjemmeside skriver de også, at det er nationalsocialistiske aktivister, der har hængt dukken op, og at den er hængt op i protest mod den voksende voldtægtskultur i Danmark.

Hos politiet kan de på nuværende tidspunkt hverken be- eller afkræfte, at de to hændelser hænger sammen.

- Vi er bekendt med, at der er en gruppe, der påstår, at de ved, hvem der står bag begge de her episoder, og det indgår naturligvis i efterforskningen, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen.