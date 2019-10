Du lugter af løg! Gravides sarte lugtesans er et mysterium

Lugtesansen er fascinerende.

Du kan træne den. Den kan give dig ekstrem nydelse. Den kan fremkalde minder på et splitsekund. Men den kan også give dig kvalme på nul komma fem.

Især gravide kvinder kan opleve denne potente sans.

Vi ved, at gravide oplever lugte som værende mere intense de første tre måneder af graviditeten, og de er især mere fintfølende overfor aromatiske dufte Alexander Fjældstad, forsker i lugtesans

En klassiker er vel sagtens løglugten, som er blevet brugt flere gange i film, hvor den giver gravide kvalme. Løget har en karakteristisk og kraftig duft, og det er ikke underligt, at netop løglugten får mange gravide til at reagere.

Alexander Fjældstad forsker på Flavour Institute ved Aarhus Universitet.

- Vi ved, at gravide oplever lugte som værende mere intense de første tre måneder af graviditeten, og de er især mere fintfølende overfor aromatiske dufte. De kan gå hen at få en direkte afsky over for nogle af disse ting, siger Alexander Fjældstad, der er læge med ph.d. i lugtesans.

Men når det føles som om, man får superkræfter i næsen, når man er gravid, er det ikke nødvendigvis en positiv oplevelse.

Mange gravide reagerer kraftigt med eksempelvis kvalme på ting som eksempelvis visse madvarer, parfume og cigaretrøg, og det er ikke unormalt at ændringen i oplevelsen af lugten varer ved, når kvinden har født.

Alexander Fjældstad, der forsker i lugtesansen, fortæller, at det kan være en stor cocktail at faktorer, der er på spil, når gravide kvinder og mødre oplever ændringer i deres lugtesans. Foto: Søren Braad Andersen

Alexander Fjældstad fortæller, at det kan være meget ubehageligt, når lugtesansen bliver ekstremt sensitiv. Der findes en sjælden sygdom ved navn MCS, hvor mennesker oplever, hvad der føles som en overdrevet udgave af den sensitivitet over for lugte, som nogle kvinder oplever i starten af en graviditet.

Læs også Flere og flere kvinder vil føde hjemme

- Nogle af disse mennesker tager simpelthen deres ting og flytter ud i den tørre lugt i ørkenen, hvor der er mindst mulig lugt. Der er ingen behandling og endnu ingen forståelse endnu for hvorfor nogle mennesker oplever dette. Men der er ingen tvivl om, at det er voldsomt for de mennesker, som oplever dette, siger Alexander Fjældstad.

Scene fra filmen "Den eneste ene" fra 1999, hvor gravide Susanne synes veninden lugter af løg.

Designet til at holde os fra farer

En hypotese har været, at gravide og mødre reagerer kraftigt på dufte fra ting, som de har fortalt deres hjerner er farlige i forbindelse med graviditeten, og man har testet om den ændrede lugtesans opstår for at beskytte fosteret.

Læs også Fra mandelsmutning til smertehelvede: Derfor gør nogle fødsler mere ondt

I sin enkelhed er lugtesansen designet til dels at give os nydelse, men også i høj grad til at holde os væk fra farer.

- Det er en ret basal forsvarsmekanisme, og i virkeligheden er lugtesansen et meget effektivt middel til at søge mad, som vi gjorde engang. Det stammer helt tilbage fra, dengang vi samlede bær. Hvis man spiste noget, man blev syg af, så holdt man sig væk fra det næste gang, siger Alexander Fjældstad.

Man har ikke sporet sig ind til den udløsende årsag til, hvorfor gravides lugtesans ændrer sig. Og det er ikke, fordi området er forsømt. Alexander Fjældstad, forsker i lugtesans

Det fungerer på samme måde med ting, som man blot har fortalt sin hjerne er skadeligt. På den måde lærer lugtesansen at opfatte ting på en ny måde – måske resten af livet.

En trænbar sans

Hvis man i en periode har oplevet en forandring, som eksempelvis ikke at have brugt parfume og desuden har fortalt sig selv, at det er skadeligt for kroppen, så kan man kan få anden oplevelse af den duft, man ellers tidligere godt kunne lide. På den måde er lugtesansen plastisk. Den kan trænes til at opfatte lugte anderledes eller kraftigere.

- Under graviditeten har hjernen måske kodet visse lugte ind til, at det er negativt. Så har den gemt på harddisken, at det ikke er godt for dig, siger Alexander Fjældstad.

Læs også Videotips til nybagte forældre: 58.000 har set video

Til spørgsmålet om man kan nulstille lugtesansen, så den accepterer duftene igen, svarer forskeren:

- Der er en god chance for, at man kan få sin lugtesans igen, men der er ingen garantier. Hjernen fungerer på mystiske måder. Men man skal nok starte i det små med knap så kraftige dufte, så kan det være du kan træne hjerne til at acceptere lugten igen.

I TV2 ØSTJYLLANDS lukkede facebookgruppe Morklubben har medlemmerne delt deres oplevelser med ændringer i lugtesansen med hinanden. Er du gravid er småbørnsmor kan du joine gruppen her.

Svaret kan måske findes i moderskabet

Endnu har forskerne ikke klarlagt, hvorfor mange gravide oplever, at de er fået skærpet deres lugtesans.

Forskere har lavet undersøgelser, hvor man har testet om gravide reagerer kraftigere over for ting, de ved, er skadelige, men de reagerer ikke kraftigere end ikke-gravide, fortæller lugtforskeren.

Læs også Mor, hold på prutten: Sådan laver du knibeøvelser

Man har også undersøgt, om ændringen kan skyldes hormoner. Østrogenniveauet kan nemlig hos nogen påvirke lugtesansen. Og graviditetshormonet HCG har også været under luppen for at finde forklaringen på, hvorfor gravide oplever, at lugtesansen ændrer sig.

- Man har ikke sporet sig ind til den udløsende årsag til, hvorfor gravides lugtesans ændrer sig. Der er simpelthen ikke kød på undersøgelserne. Det kan hænge sammen med at gravide har meget forskellige oplevelse af disse ændringer i lugtesansen. Og det er bestemt ikke, fordi området er forsømt, der er lavet et hav af studier, der er bare ikke klare svar. Men som det ser ud nu, har man ikke kunne vise i studierne, at gravide er decideret bedre til at dufte, siger Alexander Fjældstad.

Han fortæller, at det kan være en stor cocktail at faktorer, der er på spil, når kvinder oplever ændringer i lugtesansen, og endelig peger Alexander Fjælstad på, at svaret muligvis findes i forældreskabet.

- Den største ændring, du kan udsætte en voksen hjerne for, er at der kommer et barn til, siger han.

Lige nu er andre forskere på Aarhus Universitet i samarbejde med University of Oxford faktisk ved at undersøge forældrehjernen, og hvad det gør ved menneskers hjerne at få børn.

Alexander Fjældstad forestiller sig, at en del af svarene, hvad angår ændringer i gravide og mødres lugtesans, kan findes her.