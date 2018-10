Du giver dit dårlige selvværd videre til dine børn

"Hun kalder sig selv for 'Banan Face'”, ”Hvis jeg finder en flot top, vil hun ikke have den, fordi hun synes, hendes arme hænger", ”Hun synes, hun bliver oppustet af gluten.”

Udsagnene stammer fra østjyske kvinder, der forklarer, hvordan deres mødre har talt om sig selv.

Måske har du selv sagt noget lignende, måske har din kone eller din mor. Uskyldigt nok i øjeblikket, men er det også det efterfølgende?

For hvilken betydning får det for nutidens piger, hvis de har fået mors nedsættende bemærkninger om sig selv ind med modermælken?

Mor som rollemodel

Kvinder kan have en tendens til at tale dårligt om den selv, og det kan ifølge psykolog Charlotte Diamant få konsekvenser for børnene senere i livet:

- Datteren lærer af sin mor, så hvis hun taler dårligt om sit udseende, så vil datteren se det som om, der er en rigtig og en forkert måde at se ud på, siger hun.

Døtrene kan opleve, at de får et uhensigtsmæssigt stort fokus på kroppen senere i livet, hvor moderens ord vil sidde i baghovedet som et pejlemærke på, hvordan man kan se rigtigt og forkert ud.

Forfatter og feminist Mette Korsgaard, mener også, at mødrene har et ansvar, men påpeger samtidigt, at vi skal stoppe med altid at pege fingre af kvinderne. Ifølge hende befinder vi os lige nu i en on cirkel, hvor historien gentager sig:

- Mødre skal tale ordentligt om sig selv og tale ordentligt om kvinder generelt. Ellers bliver vi bare ved med at gentage den samme historie.

Hun fremhæver at mødrene, der taler dårligt om sig selv også har haft mødre, der skulle kritisere deres eget spejlbillede.

Miniguide: Sådan giver dit barn godt kropsselvværd 1. Hvis barnet taler dårligt om sig selv så anerkend deres følelser og undlad at tale det væk, men gå ind i snakken ved at spejle barnet. Hvis barnet siger, at det er tyk så spørg til, hvor det er tyk, og lyt til hvilke tanker barnet har.



2. Italelesæt overfor barnet hvad det er, kroppen kan. Forklar hvorfor det er godt, at kroppen kan bære os rundt, og at den for eksempel kan give et kram. På den måde fremhæves kroppens funktioner i stedet for, hvordan den ser ud.



Kilde: Charlotte Diamant, psykolog

Forklar, at vi alle er forskellige

Men hvordan får man så godt selvværd, og hvordan kan man som mor være med til at give ens datter et bedre forhold til sin krop?

- Mødrene skal forklare, at vi alle sammen er forskellige, og det vigtigste er, at vi har det rart med os selv. Vi skal øve os i at tænke, at det er i orden, at brysterne ikke er lige store, at vi har en bule på maven, og at næsen er skæv, siger Charlotte Diamant .

Hun fremhæver her, at det er vigtigt at huske på, at man som forældre har ansvaret for barnets sociale-, følelsesmæssige- og kognitive udvikling. Derfor er det vigtigt, at man tilsidesætter sine egne behov overfor sine børn, og dermed udelader dårlig snak om os sig selv. Det vil i sidste ende hjælpe barnet med at få bedre selvværd.

Mette Korsgaard påpeger, at indstillingen til kvinder skal ændres generelt i samfundet:

- Det er ikke kun mors skyld, det er samfundets fremstilling af kvinder, der skal ændres.

Lige nu skal kvinder helst ikke være intelligente, de skal hellere være tynde og smukke. Det er som om, man først har opnået succes som kvinde, hvis man er tynd og har smidt brillerne, siger hun. Mette Korsgaard, forfatter og feminist

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv 33% går ikke på stranden eller i svømmehallen 24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær 21% går ikke i bad efter træning 19% fravælger fester og byture 16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt 13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

Sådan er den lavet: Et repræsentativt udsnit af østjyske kvinder mellem 16 og 30 år – i alt 528 – har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er et statistisk øjebliksbillede af målgruppens stillingtagen.

Medierne sætter urealistiske krav

Ifølge Mette Korsgaard stiller medierne i høj grad urealistiske krav til kvinder. Hun mener, at den måde kvinder bliver fremstillet på er med til at skabe en stereotyp opfattelse af, hvordan en kvinde skal se ud:

- Tænk på disneyprinsesserne, de har kroppe som nogen på fire år. Og så har de store øjne, at de er helt uproportioneret. Det er som om, de kvindelige figurer bliver mere og mere urealistiske, siger Mette Korsgaard.

Hvis der er en tyk pige med i en amerikansk film, er hun den sjove. Det er faktisk som om, man får en opfattelse af, at man først er en succes, når man er blevet tynd og har smidt brillerne. Mette Korsgaard, forfatter og feminist

Hun mener derimod, at de mandlige figurer på film ses i meget mere nuancerede udgaver og fortsætter:

- Hvis der er en tyk pige med i en amerikansk film, er hun den sjove. Det er faktisk som om, man får en opfattelse af, at man først er en succes, når man er blevet tynd og har smidt brillerne, forklarer hun.

