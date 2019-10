DSB indstiller togkørsel efter påkørsel

En person er tirsdag formiddag blevet påkørt af et tog ved Mølballe i Søften.

Det oplyser Østjyllands Politi via Twitter.

- Vi er vej at arbejde derude, og det kommer til at tage noget tid, siger vagthavende hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politi og brandvæsen arbejder tirsdag formiddag på gerningsstedet. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

DSB oplyser, at selskabet sætter togbusser ind mellem Aarhus og Langå, og at de kommer til at køre pendulfart.

Der er endnu få oplysninger om hændelsen, men TV2 ØSTJYLLAND følger situationen løbende.

Det er tredje gang inden for en ude, at der er en personpåkørsel i det østjyske. To personer mistede sidste onsdag livet i ulykker på henholdsvis Skovbakkevej i Aarhus-bydelen Brabrand og i Hedensted.

Togene holder i øjeblikket stille på strækningen mellem Aarhus H og Langå som følge af en personpåkørsel ved Mølballe i Søften. Vi arbejder på stedet og opdaterer her, når der er nyt - følg trafiksituationen hos @omDSB — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 8, 2019

Søften er beliggende omtrent 12 kilometer fra Aarhus og cirka tre kilometer fra byen Hinnerup.

Politiet fik anmeldelsen kort efter klokken 10.30.

Foto: Per Øxenholt Øxenholt foto