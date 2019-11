Drukner din have også i regn? Fem tips til at blive vandet kvit

Smattede græsplæner og evighedspytter på terrassen. Det rekordvåde efterår kan mærkes i mange haver.

De rekordstore regnmængder gør det nødvendigt at tænke over, hvor vandet kan løbe hen i haven. Anlægsgartner Nicolai Nielsen giver gode råd.

Derfor har TV2 ØSTJYLLAND opsøgt projektleder Nicolai Nielsen ved anlægsgartneren H. Hoffman for at få et par gode råd til at komme vandmægderne i haven til livs.

Når det regner meget, er det vigtigt at sikre, at afløbene på ens grund ikke er stoppet til med blade og kviste.

1. Rens afløbene

Ofte er indkørsler og terrasser udstyret med afløb og rister, som kan lede regnvand fra fliserne og ned i kloaken. Regel nummer et, hvis du vil undgå problemer med regnvand i våde perioder, er, at sørge for rene afløb.

- De kan nemt stoppe til med blade og kviste. Hvis man ikke får renset det og vi får et af de her kraftige regnskyl, så kan vandet rende alle mulige andre steder hen, hvor vi ikke vil have det, siger Nicolai Nielsen.

Mange har terrasse eller indkørsel med stenbelægning. Når det regner meget er det vigtigt, at stenbelægningen har den rette hældning sådan at vandet kan løbe væk og ikke står omkring huset.

2. Tjek hældningen på terrassen

Er der ofte vandpytter på din terrasse eller din indkørsel, så kan det være, at fliserne er lagt med det forkerte fald.

- Der kan ofte være problemer på terrasser og indkørsler med belægninger, hvis der er det forkerte fald. Så kan der stå vandpytter og det kan igen resultere i at vandet står ind mod husene og ikke løber væk derfra, siger Nicolai Nielsen.

Desværre er det en større operation at gøre noget ved det problem. Det kan kræve, at man helt lægger belægningen om. Gør man det er det vigtigt, at få den lagt rigtigt.

- Hvis man lægger sin belægning om, at man får den hævet og får det lagt med den rette hældning, fastslår gartneren.

Har man en smattet græsplæne, som vandet ikke rigtig vil sive ned i, så kan man forsøge at prikke nogle huller i plænen med en havegreb.

3. Prik huller i plænen

Står der vand på græsplænen eller siger den smattede lyde, når man træder på den, så kan det være en god idé at forsøge at prikke huller, som vandet kan sive ned i.

- Man kan forsøge sig med en ganske almindelig havegreb, som man stikker ned i jorden så langt man kan, vrikker lidt for at lave nogle huller i jorden og så trækker den op igen, forklarer Nicolai Nielsen.

- Det kan få overfladevandet, som står der, til at sive ned i jorden. Det er ikke altid, at det er nok, for det kommer an på, hvordan jorden er længere nede. Det er noget, man kan forsøge sig med i begyndelsen, for at se om det er nok.

Hvis det ikke hjælper at stikke huller i græsplænen, så kan et drænrør være løsningen. Det er et rør med huller i, som skal graves ned i render i græsplænen omgivet af filtergrus eller -sand.

4. Grav drænrør ned

Står vandet fortsat i græsset, selvom man har prikket huller med en havegreb, så kan næste skridt i kampen mod vandet være at grave drænrør ned.

- Drænrør kan man typisk købe i sit lokale byggemarked. Det er et perforeret rør, der måler ca. 10 centimeter i diameter. Man graver en rende i græsplænen, lægger røret ned og får fat i noget filtersand eller grus at lægge omkring røret, forklarer Nicolai Nielsen.

- Ved at gøre det, får man vandet til at trække ned i røret og derfra bliver det ledt væk fra det område, hvor man ikke vil have det.

Når man leder vandet væk, er det imidlertid vigtigt, at tænke over, hvor man leder det hen. Vil man gerne have sine drænrør koblet til en kloak skal man have fat i en autoriseret kloakmester.

Har man rigtig meget vand i haven kan det være en ide, at grave en lille nedsivningssø, som man leder havens vand hen til.

5. Lav en nedsivningssø

Står det rigtig skidt til med vandet på ens grund, kan man vælge at anlægge en lille nedsivningssø i haven. Modsat traditionelle havedamme er den ikke udstyret med en dug i bunden til at holde på vandet.

Tværtimod er selve formålet med søen, at den skal samle vandet fra haven og derfra lade det sive ned til grundvandet.

- Det er lavet til, at vandet ikke skal blive stående i søen, men sive ned til grundvandet. På den måde belaster man heller ikke kloarken med regnvandet, forklarer Nicolai Nielsen.