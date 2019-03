Drop-in bryllup: Kirkevielse skal være et mere enkelt valg

Når et par vælger at sige ja til hinanden, kræver det ofte store forberedelser og en god sjat penge. Men det behøver ikke længere at kræve så meget – hverken før eller efter vielsen.

Nu har et sogn på Djursland gjort det muligt at blive gift uden forestående aftale til drop-in vielse.

Man kan godt få et kirkebryllup, som ikke behøver koste en bondegård, og som stadig har det her flotte rum og ritualet Ann Maj Lorenzen, sognepræst

- Jeg ved ikke, om behovet er der, men tilbuddet skal være der, fortæller sognepræst i Thorsager, Bregnet og Feldballe sogn, Ann Maj Lorenzen.

Let tilgængeligt

Hun hører ofte unge mennesker have en bestemt forestilling om ceremonien med en kæmpestor fest efterfølgende. Det skal det nye tilbud være med til at nedbryde.

- Man kan godt få et kirkebryllup, som ikke behøver koste en bondegård, og som stadig har det her flotte rum og ritualet, siger sognepræsten til TV2 ØSTJYLLAND.

Bregnet Kirke tilbyder drop-in vielse i september for par med bopæl i sognet.

Til et drop-in bryllup skal brudeparret næsten ikke røre en finger selv, for kirken kommer med det hele.

Når man som par skal starte et nyt kapitel sammen, så kan man have brug for at sætte det ind i en større sammenhæng og få nogle store ord med på vejen Anne Marie Poulsen Tolbod, sognepræst

- Det eneste, folk skal have forberedt inden, er den her prøvelsesattest, som er det stykke papir, man skal have for at blive gift. Man kan have lov til at være egoistisk og sige, at den her dag kun handler om vores kærlighed og ikke alt det, der traditionelt følger med et stort bryllup, fortæller sognepræst sognepræst i Thorsager, Bregnet og Feldballe sogn, Anne Marie Poulsen Tolbod.

En større sammenhæng

Som alternativ til det traditionelle kirkebryllup findes der allerede rådhusvielsen. Det nye drop-in-tilbud kan ses som et kompromis mellem disse.

Det her tilbud er med til at holde tærsklen lidt nede, så det ikke er så svært tilgængeligt. Anne Marie Poulsen Tolbod, sognepræst

- Når man som par skal starte et nyt kapitel sammen, så kan man have brug for at sætte det ind i en større sammenhæng og få nogle store ord med på vejen, også selvom man ikke har en halv million, fortæller Anne Marie Poulsen Tolbod.

Anne Marie Poulsen Tolbod er en ud af tre sognepræster i sognet.

Dørtærsklen ind til skal nemlig ikke være for høj.

- Det her tilbud er med til at holde tærsklen lidt nede, så det ikke er så svært tilgængeligt.

De to sognepræster ved dog endnu ikke, hvordan tilbuddet vil blive taget imod.

- Jeg håber, at der kommer nogle stykker, og jeg tror, at behovet er der i alle aldersgrupper og blandt alle par, fortæller Ann Maj Lorenzen.

Drop-in barnedåb

I Aarhus har man også gjort det muligt at komme ind fra gaden og blive døbt.

Her er det folk i alle aldre, der bliver døbt, for tilbuddet er netop tiltænkt at kunne passe ind i forskellige livssituationer.

Vi må ikke tage storheden ud af ritualet, men det gør vi heller ikke Jette Marie Bundgaard-Nielsen, provst, Aarhus

Provst i Aarhus Søndre provsti, Jette Marie Bundgaard-Nielsen genkender billedet af folks forestilling af kirkelige ritualer som begivenheder med masser af planlægning. Men selvom disse tilbud gør det lettere tilgængeligt at blive viet eller døbt, er betydningen bag stadig stor.

- Vi må ikke tage storheden ud af ritualet, men det gør vi heller ikke, fortæller Jette Marie Bundgaard-Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I februar blev der afholdt drop-in barnedåb i den nordlige del af Aarhus. Den 29. marts afholdes det i Viby, og i april kan borgerne droppe-in på Samsø.

- Når året er omme, må vi overveje, hvor mange gange, der er behov for det.