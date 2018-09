Dronningen i Silkeborg: Jan samler hestepærer

Silkeborgs gader er i disse dage samlingspunkt for dronning Margrethes besøg i byen, og tilstrømningen er stor, når både hun og Garderhusarregimentet kommer igennem byen med karet.

En af de opgaver, der er særligt vigtig, men som hurtigt bliver overset, er opgaven som indsamler af hestepærerne.

For med et optog, der inkluderer knap 60 heste, så bliver asfalten hurtigt prydet af de store bunker af hesteefterladenskaber.

I dagens anledning har specialarbejder Jan Rohde fået den tjans. Han kører efter dronningen i sin lille vogn og fejer, og så bliver pærerne suget om i en tank bag på vognen.

- Så skal jeg lige have fejet det sammen, og så kører jeg bag efter dem, der hvor de kører hen. Jeg følger efter, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Dronningens besøg er også forbundet en del ventetid. Derfor havde flere publikummer medbragt stole.

Intet særligt

Det lyder ikke som en opgave, man får stillet hver dag, men for Jan Rohde er der ikke noget særligt ved denne dag.

Det er ikke værre end i weekenderne, hvor der er bræk over det hele Jan Rohde, specialarbejder, Silkeborg

- Det er en opgave ligesom alt andet, det er ikke værre end i weekenderne, hvor der er bræk over det hele, så det er ikke så galt, siger Jan Rohde.

Men selvom han fortæller, at mange mennesker ikke tænker over, at denne opgave også skal udføres, så viser de alligevel stor interesse for hans arbejde.

- Der er mange, der tager billeder af det, når jeg kommer kørende, siger Jens Rohde.

Private indsamler

Det kan være en anelse svært at nå at få indsamlet alle de hestepærer, som lander på gaden, men her får Jan Rohde en smule hjælp.

- Der er nogen, der samler hestepærerne op til gødning til haven. Det må de gerne, siger han.

Jan Rohde har endnu ikke selv fået et glimt af Dronningen, men regner med, at det sker, når hun kører igennem byen for anden gang, han kører nemlig ikke videre, før hun er kørt forbi.