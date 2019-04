Dronningen bliver 79 år: Her kan du være med til at fejre hende

Det ville nok være allersjovest at blive inviteret helt inden for og med til selve dronning Margrethes 79 års fødselsdag.

Det er dog de færreste, der får sådan en invitation, men tirsdag kan man dog alligevel få mulighed for at være lidt med til festlighederne og også få et lille glimt af majestæten.

Dronning Margrethe holder nemlig påskeferie på det kongelige slot i Aarhus, Marselisborg Slot, og i anledning af sin fødselsdag tirsdag inviterer hun danskerne inden for i slotshaven.

Da dronning Margrethe i 2017 fejrede sin fødselsdag på Marselisborg Slot, var Hans Kongelige Højhed Prins Henrik også en del af festlighederne. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Dronningens fødselsdag vil blandt andet blive markeret med en fødselsdagsparade på Marselisborg Slot, og klokken 12 vil dronningen og den tilstedeværende kongelige familie træde ud på verandaen og hilse på de fremmødte.

Det offentlige program på dronningens fødselsdag Klokken 11.20

Publikum får adgang til Slotshaven foran og øst for Marselisborg Slot. Klokken 11.45

Den Kongelige Livgardes Musikkorps og den tiltrædende vagt marcherer fra Gardergården til slottet. Klokken 12.00

Dronningen og den kongelige familie træder frem på verandaen og fødselsdagsparaden finder sted. Det sker ved at Musikkorpset marcherer op ved siden af slottet.

Faste traditioner på Marselisborg Slot

Det er ikke hvert år, østjyderne får mulighed for at fejre dronningen på hendes fødselsdag. Sidste gang var i 2017.

Det er dog helt sikkert, at dronningen er at finde på Marselisborg Slot hver påske.

Marselisborg Slot stod færdigbygget i 1902. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix

Gennem Dronningens regeringsperiode har det nemlig været en fast tradition, at højtider som påske og jul fejres på Marselisborg Slot.

Og i år falder påsken altså på Dronningens fødselsdag, og netop derfor fejrer hun den på det aarhusianske slot.