Droneløb skal inspirere flere til at blive ingeniører

Hvis man spørger småbørn, hvad de gerne vil være, når de bliver store, er der nok en del brandmænd, astronauter og piloter.

Og pilotfaget kunne man uanset alder og erfaring prøve kræfter med på Dokk1 i Aarhus lørdag eftermiddag.

Her var der nemlig stillet en bane og en række racer-droner til rådighed.

- Vi kan se, at rigtig mange børn og unge synes, det er sjovt at dyrke esport og flyve droner, men de forstår grundlæggende ikke, hvad det er, teknologien består af, og hvordan det fungerer. Den viden vil vi gerne bringe dem, siger Christian Møller, der er stifter af virksomheden Apex Drone Racing.

Selvom man ikke sidder i et cockpit, er man stadig pilot, når man flyver en drone.

Flere skal lære teknikken bag

Droneracing går ud på, at man flyver en drone igennem en bane, der indeholder nogle ringe, der hænger i forskellige højder og i begge sider.

Christian Møller håber, at flere får lyst til at lære at bygge maskiner selv, efter de har prøvet at flyve med racerdronerne.

Derfra minder droneracing om de fleste andre slags kapløb: Man skal komme først igennem banen.

Men selvom arrangementet virker som ren underholdning, så er der faktisk en tanke bag. For dronerne bygger ikke sig selv, og der er stor mangel på folk, der er gode med både hovedet og hænderne.

- Det er helt åbenlyst, at der mangler rigtig mange ingeniører – omkring 10.000 i Danmark – og andre folk med tekniske færdigheder, siger Christian Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Og for at vække folks interesse var der altså lørdag stillet droner til rådighed til alle, der havde lyst til at prøve.

Der var ingen aldersgrænser for at prøve de hurtige droner, men folkene bag arrangementet håber især, at de yngre flyvere får lyst til at dykke ned i den teknologiske verden.

- Hvis vi kan være med til at skabe en interesse for teknologi gennem droneracing, så kan vi efterfølgende give dem noget teknisk knowhow, siger Christian Møller.

Begivenheden er en del af Internet Week Denmark, som er en festival på seks dage, hvor mere end 7000 mennesker dyrker den digitale tidsalder.