Drømte om vildmarksbad: Endte bag tremmer i stedet

Det er blevet populært at vinterbade, og nu er vildmarksbade også eftertragtede. I hvert fald hvis man spørger en mand og kvinde, der i går blev taget på fersk gerning i at stjæle et vildmarksbad fra en husudstilling i Skødstrup nord for Aarhus.

Da patruljen kommer frem, er de to personer netop i gang med at fastspænde vildmarksbadet til deres trailer, så de blev taget på fersk gerning. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

- En opmærksom medarbejder på husudstillingen ser på overvågningen, at to mennesker lusker rundt omkring vildmarksbadet, og han tilkalder derefter politiet, fortæller kommunikationsrådgiver for Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Opgør mod hashsalg: Politikere vil lovliggøre cannabis

Da politiet ankom til husudstillingen var der ingen tvivl om, hvad de to personer havde gang i.

- Da patruljen kommer frem, er de to personer netop i gang med at fastspænde vildmarksbadet til deres trailer, så de blev taget på fersk gerning, siger Jakob Christiansen.

Læs også Mand endte selv i uheld mens rådyr overlevede

Fra spadrøm til fængsel

De to personer overgav sig med det samme til politiet uden nogen dramatik, og blev vildmarksbadet stillet pænt på plads. Det viste sig dog, at sagen var lidt mere kompliceret for den 42-årige mand.

- Da manden blev anholdt for tyveriet, viste det sig, at han allerede var prøveløsladt for lignende kriminalitet. Derfor er han blevet afhørt i grundlovsforhør her til formiddag, fortæller Jakob Christiansen.

Det var i området her ved Skødstrup nord for aarhus, at de to personer stjal et vildmarksbad. Foto: Google Maps

På grund af omstændighederne med manden, kan han allerede nu se frem til endnu en tur i fængsel. Retten i Aarhus har dømt manden til en såkaldt straksdom. Det vil sige, at han får en ny dom meget kor ttid efter, han er blevet anholdt.

- Manden erkendte tyveriet i retten og fik en straksdom på tre måneders ubetinget fængsel, som han skal afsone meget snart, siger Jakob Christiansen.

Læs også Ingen vil betale regning: Patienter som Magnus kan miste hjemmebehandling

I retten i Aarhus blev det besluttet, at den 42-årige ikke skal varetægtsfængsles, inden han skal afsone straffen, men den beslutning har anklagemyndigheden kæret.