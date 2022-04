Publikumsvenlig sport uden publikum: - Næste gang...

Der var fart på i Tirstrup i dag. Her var en række motorsportsentusiaster samlet til hjulspin og dækafbrænding.



Omkring 4o kørere gav den gas med motorsporten drifting, som handler om at få en bil til at glide så meget ud som muligt, samtidig med at køreren stadig har kontrol over bilen.

Det er tredje år i træk, at bilerne rykker ind på den forhenværende Tirstrup Flyvestation, hvor der dog endnu ikke er plads til publikummer.