Dreng på skateboard kørt ned af bil: - Det kan være alvorligt

En 14-årig dreng er sent onsdag eftermiddag blevet påkørt af en bil i Silkeborg.

Læs også Skolebørn leger med livet - i dag tog vi selv affære

Uheldet fandt sted i et fodgængerfelt på Drewsensvej ved Hostrupsgade.

- Drengen kommer kørende på et skateboard, og han bliver ramt af en bil, da han er ved at krydse et fodgængerfelt, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til TV2 ØSTJYLLAND.

En 14-årig dreng på skateboard er onsdag blevet påkørt af 35-årig bilist. Foto: Øxenholt foto

35-årig mand i bil

Den 14-årige dreng er kørt til Aarhus Universitetshospital, Skejby i en ambulance.

- Han er kommet til skade, og der er en risiko for, at det kan være alvorligt. Når en 14-årig bliver påkørt af en bil, er der altid en risiko for, at det kan være alvorligt, og at der kan opstå komplikationer, siger Lars Even til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Rekordår er blot en start - ekspert spår stor fremtid for havørnen

Det er en 35-årig mand, der har påkørt drengen med sin bil, oplyser vagtchefen. Manden er fra Silkeborg.

Betjente fra Midt- og Vestjyllands Politi er onsdag aften fortsat til stede ved gerningsstedet. Foto: Øxenholt foto

Gerningssted undersøges

Klokken 19 er Midt- og Vestjyllands Politi fortsat til stede ved Drewsensvej.

- Vi er fortsat i gang med efterforskning. Vi får vidnernes forklaring på, hvad der har fundet sted, og vi skal have beskrevet gerningsstedet, lyder det fra vagtchefen.

Læs også Smukfest præsenterer fire nye navne

Vagtchefen kan endnu ikke udtale sig om de nærmere omstændigheder ved uheldet.

Den 14-årige dreng er fra Silkeborg.

Uheldet blev anmeldt til politiet få minutter før klokken 17.

Læs også Ø har succes med at få beboere på prøve