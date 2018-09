Dreng fik stjålet bold på stadion: Profil trøstede med gaveregn

Kahraman Idris havde en dårlig oplevelse på JYSK Park under sidste weekends hjemmekamp mod FC Helsingør. Efter kampen sparkede spillerne bolde ud til tilskuerne, og den 13-årige var en af de heldige, der greb en bold. En kvinde mente dog, at bolden tilhørte hende, og hun vred den fra Kahraman, som måtte gå slukøret hjem.

Jeg har lige aftalt med drengens storebror, at de to kommer og hilser på efter træning på fredag 👍 — Simon Skou Jakobsen (@SimonJ90) 17. september 2018

Silkeborg IF hørte om episoden og efterlyste drengen på de sociale medier. Kahramans storebror så et opslag om episoden på anfører Simon Jakobsens twitter-profil, og derefter arrangerede de, at Kahraman fredag skulle en tur på JYSK Park og se spillerne træne.

Simon Jakobsen tog imod den 13-årige fodboldfan og gav ham en række flotte gaver, som skulle rode bod på den dårlige oplevelse, han havde haft på stadion.