Dreng sparkede butiksdetektiv i skridtet

En kun 17-årig dreng skal tilbringe de kommende fire uger bag tremmer efter et voldeligt angreb på en butiksdetektiv i et aarhusiansk Bauhaus-byggemarked.

Episoden fandt sted i Bauhaus på Anelystparken i Tilst. Her opdagede en butiksdetektiv i søndags, at den 17-årige stjal en pakke med en hobbykniv.

Læs også Netto skifter farver og åbner ny butik - alle andre får ansigtsløft

Den unge tyv pakkede bagefter kniven ud på parkeringspladsen foran byggemarkedet.

Knæ i skridtet

Da butiksdetektiven tog fat i drengen og bad ham om at følge med tilbage i butikken, vristede den 17-årige sig fri og stødte sit knæ op i skridtet på detektiven. Den 17-årige dreng slog desuden butiksdetektiven i ansigtet med knyttet næve.

Læs også Bestil en fotovogn: Karina blev nummer 250, der fik besøg

To andre personer kom derefter løbende og hjalp drengen med at stikke af.

Dagen efter Bauhaus-røveriet valgte Østjyllands Politi at efterlyse gerningsmanden, og det har tilsyneladende givet pote. I hvert fald er det nu lykkedes politiet at pågribe den 17-årige dreng, der nu er sigtet for røveri.

Ved et grundlovsforhør blev den formodede gerningsmand fredag varetægtsfængslet i fire uger. Det oplyser politiet på Twitter.