Drabet på Frank: Politiet skal finde mordvåbnet og endnu en gerningsmand

Samme aften blev fire personer anholdt omkring klokken 21, fremgår det af kendelsen fra det første grundlovsforhør i dagen, som blev afholdt dagen derpå, tirsdag den 19. juli.

De blev alle fire sigtet for manddrab eller subsidiært, altså alternativt, for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge samt for at have forvoldt ildebrand.

Ved grundlovsforhøret blev der nedlagt navneforbud, som der også er blevet ved de to følgende grundlovsforhør i sagen, hvorfor det er begrænset, hvilke oplysninger der kan gengives om de sigtede.

Anklager: Frank kvalt med reb

Der er tale om en 23-årig kvinde, en 26-årig mand (på gerningstidspunktet 25 år), samt en mand og en kvinde på begge 39 år, som alle blev anholdt mandag aften den 18. juli på en adresse i Nimtofte, i hvad Østjyllands Politi har betegnet som "en koordineret anholdelsesaktion".

De tre sidstnævnte blev alle varetægtsfængslet, da retten vurderede, at der i hvert fald er begrundet mistanke om, at de er skyldige i det subsidiære forhold – altså i vold mod offeret i en så alvorlig grad, at det medførte døden.