Video: 1600 vikinger bygger landsby og holder drabelig øksekamp

Som viking i gammel tid blev meget tid brugt på hærgen og horen. Men selvom det nu mere handler om sjov og ballade, så er vikingeånden i den grad stadig til stede, når 1600 deltagere netop nu mødes til det årlige vikingetræf ved Moesgaard strand.

De seneste år er interessen for vikinger og vikingetiden eksploderet, og alle vil være en del af den nordiske historie. Anne Bennike, Moesgaard Vikingetræf

Selvom vikingetræffet for alvor først løber af stablen i weekenden, så er deltagerne allerede nu mødt op for at bygge hele landsbyen op.

- De seneste år er interessen for vikinger og vikingetiden eksploderet, og alle vil være en del af den nordiske historie. Det kan vi også mærke på Moesgaard Vikingetræf, hvor vi har deltagere og publikum fra hele verden, siger presseansvarlig for vikingetræffet, Anne Bennike, i en pressemeddelelse.

En af deltagerne, der er med for første gang i år, er 22-årige Magnus Koldsø. Og han har allerede planer for, hvordan hans uge som viking skal foregå:

- Drikke nogle øl over bålet. Synge nogle sange og bare nyde at være ude i det fri, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vikingetræffet opstod i 1977 som en ide om at gøre historien mere levende. På vikingetræffet kan man se, hvordan smeden fremstiller våben og hvordan tøj bliver syet. Maven kan også komme en tur tilbage i tiden med et rigtigt vikingemåltid og et godt glas mjød.

VM i Viking

Det hele kulminerer i weekenden, når op mod 7-800 krigere tørner sammen i skoven og på slagmarken og udkæmper drabelige slag - også kendt som VM i Viking.

Jeg bliver lidt spændt på, hvordan kampen kommer til at være, for der kommer til at være over 800 krigere, så det kommer til at være meget fyldt. Magnus Koldsø, Nidhug

Den store interesse for vikingelivsstilen betyder også, at træffet for første gang i år har udvidet med en ekstra dag, så man allerede fra fredag kan opleve de drabelige kampe på slagmarken.

Det er da også den store vikingekamp i weekenden, der fylder mest hos Magnus Koldsø.

- Jeg bliver lidt spændt på, hvordan kampen kommer til at være, for der kommer til at være over 800 krigere, så det kommer til at være meget fyldt, sgier han.

Han er taget til træffet med vikingegruppen Nidhug fra Mariager-området, som hver uge træner vikingekampsport.

- Vi er en meget lille gruppe, så det er meget specielt for os at komme ud på det her marked, for det er en større ting og med større kampe, for det er ikke noget, vi ville kunne se ellers, siger Lars Høgh.

Vikingerne Lars, Magnus og Maria fra Nidhug er nogle af de 1600 deltagere, der den næste uge skal bo og leve som vikinger.

Netop Lars Høgh har en særlig tilknytning til vikingetræffet. Det var på sidste års træf, at han oplevede kærlighden blomstre.

- Jeg mødte min kæreste her sidste år, så for mig er der meget et socialt element i det, siger Lars Høgh.

Vikingetræf uden bål

Sidste år stødte vikingetræffet dog på problemer. Den meget tørre og varme sommer gjorde, at afbrændingsforbuddet også gjaldt vikingernee - så de måtte undvære bål til madæavning og fremstilling af våben og andet.

- Vi savner duften af røg. Det er ærgerligt, at vi ikke kan smede som vi plejer. Det er rigtigt træls, sagde Sara Heil Jensen, der er leder af Vikingetræffet ved Moesgaard Strand, sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.

Heldigvis tegner der sig et bedre billede for vikingerne i år. Regn de seneste dage betyder nemlig, at de i år endelig må tænde op i bålene igen.