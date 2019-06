Dorthe fra Randers reddede pindsvin op af brønd

Når hunden Balder går tur med sin ejer Dorthe Die, har han ofte god held med at opsnuse et halvt pølsehorn i rabatten.

Derfor var Dorthe Die også ekstra opmærksom, da hendes hund pludselig fik færden af noget lørdag aften.

Denne gang var det dog ikke resterne af en madpakke, men derimod et pindsvin, som Balder kunne dufte.

Balder er glad for pølsehorn. Foto: Privatfoto

Pindsvinet var faldet ned i en cylinderformet brønd og sad uhjælpeligt fast.

Dorthe Die handlede kvikt og fik fat i en paletkniv hos naboen, som hun fik lirket ind under pindsvinet, så det kunne komme op.

- Jeg er taknemmelig for, at jeg fik øje på den lille fyr. Jeg har reddet et liv, for den var da helt sikkert død af både sult og tørst, hvis ikke jeg havde fået den op, siger hun.

Da Dorthe Die sammen med naboen havde fået pindsvinet fri, ringede de efter organisationen Pindsvinevennerne i Danmark.

Dorthe Die reddede pindsvinet, som på billedet her er inde i kassen. Pindsvinevennerne i Danmark gør meget ud af ikke at håndtere vilde pindsvin for meget, når de er i pleje, da de er vilde dyr og skal blive ved med at være det. Foto: Privatfoto.

Pindsvineven rykkede ud

Her tog Thomas Skov Sannino røret og straks derefter drønede han til Randers for at tage sig af det nødstedte dyr, der nu var befriet.

- Dyret var chokeret over at have ligget nede i brønden. Jeg vil tro, at den har ligget der et par dage, for den kastede op, da jeg tog den op i bilen. Men vi nåede godt frem, jeg fik den ned i redekassen, og den fik både mad og vand, siger pindsvineplejeren.

- Nu skal det tilbage ud i naturen. Heldigvis kommer de sig hurtigt. De er nogle små, seje væsner, siger Thomas Skov Sannino.

Og som redningskvinde får Dorthe Die selv lov at sætte det lille pindsvin tilbage ud til vennerne i Randers.