Dorte får smilene frem på kontoret: Nu er hun Danmarks bedste kollega

Vi kender nok en allesammen en. Den der kollega, som altid er klar til at hjælpe, og som er med til at gøre arbejdsdagen lige lidt bedre.

Sådan en kollega er Dorte Sielemann Jakobsen. Og det har hun nu papir på.

Læs også Sussanne er Danmarks sødeste kassedame

Dorte Sielemann Jakobsen er nemlig kåret til at være Danmarks Bedste Kollega.

Tidligere på ugen blev Dorte Sielemann Jakobsen hædret ved et stort awardshow i Cirkusbygningen i København. Foto: Jacob Nielsen

- Jeg blev mega glad, stolt og beæret. Det er så fantastisk, siger Dorte Sielemann Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer om sine kollegaer:

- Det kan godt være, at jeg har vundet, men de burde også få en pris, for de er nemlig fuldstændig fantastiske.

Godt humør på arbejdet

Dorte Sielemann Jakobsen arbejder til daglig i Aarhus Kommune ved Myndighedscentret for Børn og Familier. Her blev hun fredag morgen mødt af blomster, billeder flag og en fælles morgenmad med kollegaerne, så de alle kunne fejre prisen.

Dorte Sielemann Jakobsen er en fantastisk kollega, der bringer smil ind på kontoret, fortæller kollega Jytte Poulsen Møller.

Bag prisen står HK Danmark, som ønsker at vise, hvor vigtigt det er med godt fællesskab og kollegakarma på jobbet.

Læs også Byrådspolitiker kigger i borgeres sager: - Det er intimiderende

Dorte Sielemann Jakobsen er indstillet til prisen af en af sine kollegaer, en elev fra samme afdeling, der blandt andet begrunder det med:

'Dorte er nysgerrig og finder løsninger på tingene. Hun inspirerer og siger tingene, som de er og det er enormt befriende at have hende som kollega. Hun har vist vejen for en fantastisk måde at have det sjovt og være topprofessionel på.'

Fakta om HK HK er Danmarks næststørste fagforening og har flere end 230.000 medlemmer.

En anden kollega, Jytte Poulsen Møller, er egentlig pensionist men er det, hun selv kalder 'lystarbejder' - og Dorte Sielemann Jakobsen er en af årsagerne til, at hun bliver ved.

- Dorte giver humor til arbejdspladsen, og hun er en fantastisk kollega at være sammen med i det daglige. Vi passer selvfølgelig vores arbejde, men det gør det lettere for os allesammen, at vi har det lidt sjovt indimellem, siger Jytte Poulsen Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hundredvis tændte fakler og sang for at støtte chikaneramt familie

25.000 kroner til en fest

I alt har 2.000 personer nomineret kollegaer til at vinde HK Danmarks pris, som Danmarks Bedste Kollega. Med prisen modtager Dorte Sielemann Jakobsen også en præmie i form af et arrangement for hende og kollegaerne til en værdi af 25.000 kroner.

Hvordan det arrangement bliver, har dagens hovedperson endnu ikke lagt sig fast på.

Andre priser Ud over prisen som Danmarks Bedste Kollega har HK Danmark også uddelt tre andre piser.

Mest Hjælpsomme Kollega: Charlotte Gade Nielsen, sygeplejerske og underviser

ved Sosu Nord i Hjørring Danmarks Mest Engagerede Kollega: Heidi Jensen, personale- og lønspecialist ved Aalborg Kommune Danmarks Mest Ansvarsfulde Kollega: Per Bech Jespersen, sagsbehandler ved Vejdirektoratet i Middelfart.

- Vi er alle sammen vindere ved, at der er et godt miljø på arbejdspladsen. En pris som denne skal inspirere folk til at vise hensyn, vise respekt, forståelse og rummelighed. Vi skal selv gøre en indsats for god trivsel på vores arbejdsplads, ingen kommer og løser det for os, siger Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland, i en pressemeddelelse.

Sussanne Kjær Petersen er kassedame i Rema 1000 i Torsted. Og nu har hun Hjemmets ord for, at hun er den sødeste af slagsen. Hende kan du møde i videoen herunder, der er fra 2018.