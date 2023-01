Dorit er omgivet af død hver dag: Men kærligheden fylder mest

- Det er stort, når et lille menneske kommer til verden, men det er også et stort øjeblik, når det forlader verden igen. Fra da af er verden for altid forandret.

Sådan siger Dorit Simonsen om sit arbejde som hospiceleder på Hospice Djursland og Strandbakkehuset, der er det første nybyggede børnehospice i Danmark. Nu er hendes arbejdsliv ved at lakke mod enden, og den 12. maj stopper hun som leder. Arbejdet har gennem de seneste 17 år gjort stort indtryk på hende, og hun har varetaget det med stor stolthed og ære. - Der er så mange dedikerede medarbejdere, der vil det samme og gør dagen speciel for den enkelte familie og patient. Det er stort at være leder sådan et sted, siger Dorit Simonsen.

quote Livet fylder også meget her Dorit Simonsen, hospiceleder

Dorit Simonsen er både leder af Hospice Djursland for voksne og Strandbakkehuset for børn og unge.

For mange er et arbejde på et hospice formentlig tættest forbundet med død og sorg, men for Dorit Simonsen er det meget andet end det. For i al ulykke blomstrer også lykke, det har Dorit Simonsen flere gange oplevet. - Tænk at møde så mange mennesker, der på trods af svære vilkår, lidelser og sorg viser så meget glæde og kærlighed hver dag. Livet fylder også meget her, siger hun.

quote Man skal huske, at bruge det liv man har til andet end at arbejde Dorit Simonsen, hospiceleder

Meget at sige farvel til Dorit Simonsen har været en del af Hospice Djursland, selv inden det blev bygget. Hun blev ansat som leder i 2006, da planerne om hospicet endnu kun var på tegnebrættet, og i 2020 var hun med til at opføre Danmarks første nybyggede børnehospice på samme grund i Rønde.

Der er derfor meget at sige farvel til for den 66-årige leder, når hun den 12. maj for sidste gang lukker døren bag sig til Hospice Djursland og Strandbakkehuset. - Det har fyldt en kæmpe del af mit liv. Jeg kender hvert et hjørne og har ansat hver en medarbejder. Jeg kommer til at sige farvel til en fantastisk arbejdsplads og et fantastisk arbejdsliv.

Sådan ser en del af Hospice Djursland og Strandbakkehuset ud. Foto: Hospice Djursland