Dommer fængsler udleveret mand i omfattende narkosag

I en sag om indsmugling af op mod et halvt ton hash har en dommer i Aarhus onsdag varetægtsfængslet en 46-årig mand.

Manden blev forleden anholdt af hollandsk politi og derefter udleveret til Danmark, oplyser politiet.

Sigtelsen drejer sig om 300-500 kilo hash, oplyser anklageren i sagen, Mette Fladkjær.

De nærmere detaljer i sagen ønsker anklageren ikke at sige noget om. Hun henviser til, at dørene til retsmødet blev lukket af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Den 46-årige overvejer, om han vil kære afgørelsen om fængsling til Vestre Landsret. Fristen er sat til 23. juli.

Sagen indgår i et stort kompleks, som drejer sig om smugleri af og handel med såvel hash som kokain.

Efter længere tids efterforskning slog specialgruppen Særlig Efterforskning Vest (SEV) i marts til i samarbejde med betjente i Sverige og Holland. Ved den lejlighed blev i alt 20 personer anholdt.

Under aktionen blev der beslaglagt omkring 900 kilo hash, og undervejs i efterforskningen har politiet i alt beslaglagt 1,7 ton hash og 11 kilo kokain. Desuden har man fundet store pengebeløb.

En måneds tid senere slog politiet til igen og anholdt yderligere 11 personer.

Flere af de anholdte er løsladt igen, men flere end 20 personer sidder fængslet i sagen alene i Danmark.

SEV har tidligere oplyst, at man under efterforskningen har samarbejdet med politiet i Holland, Sverige og Spanien.

Beslaglagt yderligere 500 kilo hash

Foruden aktionerne i Danmark er der foretaget en lang række ransagninger og undersøgelser i andre lande. De aktioner har også ført politiet på sporet af andre narkosager med andre gerningsmænd.

I de andre sager er der samlet blevet beslaglagt yderligere 500 kilo hash, 42 liter amfetaminolie, der svarer til cirka 60 kilo amfetamin, 20 kilo kokain, to kilo heroin og 88 kilo amfetamin.

Den første dom i sagen er allerede faldet herhjemme.

I midten af juni blev en 33-årig mand i en tilståelsessag ved Retten i Aarhus idømt fire og et halvt års fængsel for at smugle 800 kilo hash til Danmark og for groft hæleri.

Dommen for groft hæleri skyldes, at han i oktober sidste år var i besiddelse af en kuffert med en million kroner i kontanter.

Kufferten med de mange penge blev opdaget af tolderne i lufthavnen i Malaga, da en anden person forsøgte at smugle den ind i Spanien, hvor pengene skulle gives til en tredje person.