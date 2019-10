Dommer fængsler rumænere for stribe af indbrud

Fire rumænere er lørdag i et grundlovsforhør ved Retten i Randers blevet varetægtsfængslet i fire uger for en stribe indbrud og indbrudsforsøg.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De to mænd og to kvinder blev fredag anholdt på to forskellige adresser i Nordjylland. Det oplyste politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest (SEV) fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

De er mistænkt for 14 indbrud og indbrudsforsøg i forretninger i de seks politikredse i Vestdanmark. Deres fremgangsmåde har typisk været at bryde ind gennem taget.

De fire anholdte er det, vi betegner som omrejsende kriminelle, der tydeligvis flytter sig rundt mellem politikredsene og begår kriminalitet. Brian Voss Olsen, politiinspektør i SEV

- De fire anholdte er det, vi betegner som omrejsende kriminelle, der tydeligvis flytter sig rundt mellem politikredsene og begår kriminalitet, sagde politiinspektør i SEV Brian Voss Olsen i fredagens pressemeddelelse.

- Vi har været på sporet af dem i noget tid, så jeg er ganske godt tilfreds med, at vi nu har fået dem anholdt.

På tværs af politikredse

Specialenheden SEV efterforsker i hele det vestlige Danmark, altså på tværs af de forskellige politikredse. Specialgruppen samarbejder også med andre lande.

Gruppen står primært for langsigtede efterforskninger af alvorlig kriminalitet.

De fire anholdte blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de altså blev varetægtsfængslet. De kærede ikke varetægtsfængslingen til landsretten, oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi.

/ritzau/