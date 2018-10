Dømt for ophold i Syrien: Nu vil han i Folketinget

Tommy Mørck skal muligvis snart afsone en dom på seks måneder. Men det afholder ham ikke for at forberede et folketingskandidatur.

Han fortæller til TV2 ØSTJYLLAND at han har mange hjertesager. Men han er drevet af et ønske om at ændre det demokratiske system.

Når jeg sidder i fængsel, så bliver min historie er ikke dårligere. Tommy Mørck

- Jeg vil gerne, at magten bliver decentraliseret meget mere, end den er. Jeg vil gerne have mere myndighedsmagt ud til kommuner. Så de i lokalsamfundene har mere mulighed for at indrette deres liv, hjem og samfund, som de har lyst til, siger Tommy Mørck, og fortsætter:

- Det jeg rigtig gerne vil, er, at vi alle sammen accepterer at vi er forskellige, at vi lever vores liv på forskellige måder.

Løsgænger Der kræves 150 underskrifter fra personer med stemmeret fra den samme valgkreds for at kunne stille op til folketinget uden for parti. Der kræves mellem 15-20.000 stemmer for en løsgænger at komme i Folketinget. Siden 1953 er det er kun lykkedes for én person - nemlig komikeren Jakob Haugaard. Kilde: Folketinget

I juni blev aarhusianske Tommy Mørck dømt i Retten i Aarhus for at have opholdt sig ulovligt i Syrien. Han var i landet for at kæmpe mod Islamisk Stat i det borgerkrigsramte område. Det blev han dømt for. Dommen lød på seks måneders fængsel. Men dommen er anket til landsretten.

Mens han venter på at få at vide, om han bliver frikendt eller skal i fængsel, er han nu ved at skaffe underskrifter. Helt præcis 150 styk. For det er det antal, der kræves for at stille op som løsgænger.

Tommy Mørck har tidligere været aktiv i Alternativet, men vil være løsgænger. For han er kritisk over for partipolitik, som han mener er for topstyret.

- Vi så det med burkaforbuddet. Det er jo absurd, at det er et særsyn, at de enkelte medlemmer ikke må stemme, som de har lyst til, siger Tommy Mørck.

Tommy Mørck tænker ikke, at det er en hindring, at han sandsynligvis afsoner sin dom i et fængsel, når der er tid til valgkamp.

- Når jeg sidder i fængsel, så bliver min historie er ikke dårligere. En, der er indsat, stiller op. Det tænker jeg ikke er en dårlig ting. Det kommer til at gavne mig undervejs, siger Tommy Mørck.

Forventer du at blive valgt ind i folketinget?

- Nej. Det gør jeg ikke. Det er stort set umuligt, det er der mange ting, der er. Men hvis man ikke prøver, så bliver man i hvert fald ikke valgt ind, siger Tommy Mørck, der håber at han trods alt kan få nogle af sine mærker sager sat på dagsordenen ved at stille op.