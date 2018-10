Dødsbrand startede hos Bjørns mor: - Hun havde før tabt en cigaret

Den brand, der 3. august i år førte til tre omkomne på Farsøhthus Plejecenter, opstod i lejligheden hos en kendt ryger, der tidligere havde sat ild til sin egen bolig.

Inger-Lis Madsen kom på plejehjem, fordi hun faldt i søvn med en tændt cigaret og satte ild til sit eget hjem.

Nu står sønnen til Inger-Lis Madsen frem.

Bjørn Sørensen anklager Norddjurs Kommune for potentielt at være medskyldige i de tre kvinders død på grund af en dispensation for et sprinkleranlæg og utilstrækkeligt opsyn med rygere.

Det gør han på trods af, at Østjyllands Politis brandundersøgelser har konkluderet, at brandårsagen er ukendt, og derfor hverken har kunne kaste lys over, hvorfor der startede en brand i sofaen i Inger-Lis Madsens lejlighed på Farsøhthus - og om det skyldes en cigaret.

I branden d. 3 august omkom Bjørn Sørensens 93-årige mor, Inger-Lis Madsen, samt to andre kvinder på henholdsvis 91 og 95 år.

Inger-Lis Madsen var begyndende dement, og havde før - ufrivilligt - stiftet brand i en lejlighed i forbindelse med rygning. Det var derfor, at hun fik plads på plejehjem

- Jeg er bange for, at den er opstået i forbindelse med rygning, og det frustrerer mig selvfølgelig, hvis hun har røget uden overvågning i længere tid, og de aftaler jeg havde med personalet om, at hun ikke måtte havde adgang til en lighter ikke er overholdt, siger Bjørn Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND

Han er lige nu i færd med at undersøge sine muligheder for at lægge sag an mod Norddjurs Kommune for det manglende sprinkleranlæg og manglende brandsikkerhed:

- Jeg skylder min mor at følge denne sag til dørs. Jeg kan læse i aviserne, at Norddjurs Kommune mener, at alle regler er overholdt. Men når tre mennesker omkommer, mener jeg, at det er på tide at holde dem, der skulle passe på de ældre medborgere, ansvarlig. Og det er kommunen.

I Norddjurs Kommune afviser Lars Møller (S) formand for pleje - og voksenudvalget, at manglende overvågning ved rygning eller andre former for omsorgssvigt kan være skyld i den tragiske plejehjemsbrand.

- Jeg er oplyst om, at der var det antal medarbejdere, der skulle være den aften, og ønsker Bjørn Sørensen, at lægge sag an, så må han jo gøre det - det kan jeg have forståelse for. Men både beredsskab og politi har rost, at alle beredsskabsplaner er blevet fulgt, og omsorgssvigt mener jeg ikke, at der er foregået, siger Lars Møller.

Bjørn Sørensens mor var begyndende dement.

Jeg har gjort det til en mission at passe godt på min mor på hendes gamle dage. Når så grundlaget var en ildspåsættelse, så er det her det værste, der kunne ske Bjørn M. Sørensen, søn

- Vi prøvede at undgå plejehjemsanbringelse, men i og med hun kom til at tabe en cigaret og sætte ild på noget vasketøj, og der var ild i lejligheden, så var det ikke forsvarligt længere. Nu skulle hun anbringes på plejehjem, hvor hun ikke måtte have lightere og skulle ryge under opsyn, siger Bjørn Sørensen.

På plejehjemmet fik hun blandt andet et rygeforklæde på, og ifølge Bjørn Sørensen havde han indgået en aftale med personalet om, at hun ikke måtte have adgang til lightere.

Bjørn Sørensen stiller spørgsmålstegn ved, om der blev holdt ordentligt opsyn med moren, når hun røg.

- Jeg har gjort det til en mission at passe godt på min mor på hendes gamle dage. Derfor har vi også trukket det, så længe vi kunne med anbringelse på plejehjem. Og når så grundlaget var en ildspåsættelse, så er det her det værste, der kunne ske, siger Bjørn Sørensen.

Hurtig brand

Inger-Lis Madsen var i sin lejlighed, da branden opstod. Da hun åbnede døren ud til gangen, blev der tilført ilt, som nærede ilden, der spredte sig lynhurtigt ud på gangen og et spisekøkken.

Branden startede i Inger-Lis Madsens bolig. Da hun flygter fra lejligheden åbner hun døren ud til gangen. Det nærer ilden. På grund af åbne vinduer spredes ilden - meget hurtigt - ned til spisekøkkenet.

I gangen og i spisekøkkenet opholdt seks personer sig. Under branden, der udviklede sig fatalt i løbet af ganske få minutter, var der ikke noget personale i den brandramte del af bygningen.

Selv om brandalarmen i Inger-Lis Madsens lejlighed havde givet personalet et forvarsel, kunne de ikke nå ned til afdelingen, da branden udviklede sig voldsomt i løbet af ganske få sekunder.

Der var ej heller et sprinkleranlæg i bygningen, og ved flugtvejen var der indrettet spisekøkken. Den eneste vej ud for de beboere, som blev fanget i spisekøkkenet, var via trapper.

Tre af beboerne nåede at flygte fra branden. Mens Inger-Lis Madsen og Gudrun Birch omkom i branden, blev Johanne Kjeldsen reddet ud gennem et vindue og kørt til behandling. Hun døde to dage efter.

Norddjurs Kommune: Intet tyder på cigaret som brandstarter

Norddjurs Kommune ønsker ikke at kommentere på personlige oplysninger om borgerne. Heller ikke, hvorvidt Farsøhthus var bekendt med Inger-Lis Madsens forhistorie med rygning.

Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune, Søs Fuglsang, skriver i en mail, at Norddjurs Kommune kan lave handleplaner for den enkelte borger, som eksempelvis at begrænse adgangen til tændstikker og lignende.

Men Søs Fuglsang afviser, at branden skulle have opstået i forbindelse med Inger-Lis Madsens rygning.

- Politiets undersøgelser viste, at brandårsagen ikke kunne fastslås med sikkerhed. Der er intet, der tyder på, at branden på Farsøhthus den 3. august opstod som følge af rygning, står der i mailen til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterforskning stadig i gang Østjyllands Politi skriver i en mail til TV2 ØSTJYLLAND, at 'der ikke er påvist et strafbart forhold efter straffelovens bestemmelser'. Det vil sige, at politiet ikke mener, der er foregået noget strafbart i forbindelse med branden.



Men efterforskningen er ikke afsluttet i skrivende stund.



- Der er pågår stadigvæk efterforskning med henblik på at undersøge, hvorvidt der er sket overtrædelse inden for særlovgivningen - herunder beredskabsloven, står der i mailen.

Norddjurs Kommune har erkendt, at det var forkert, at man havde givet dispensation for reglerne om sprinkleranlæg i bygningen.

Efter branden har Norddjurs Kommune sat 2,6 millioner kroner af i et presset budget til at installere sprinkleranlæg på Farsøhthus. Kommunen er desuden i færd med at undersøge brandsikkerheden og dispensationer på andre af de kommunale bygninger.