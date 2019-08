Døden er flyttet på nettet - og det kan bedemændene mærke

For blot få år siden var det naturligt, at de pårørende indrykkede en dødsannonce i aviserne, men nu bruger de fleste internettet og især Facebook, når deres kære skal mindes.

Da Kirsten Pierobons mor døde som 101-årig, besluttede Kirsten sig for at lave et Facebook-opslag i stedet for en dødsannonce, fordi hun på den måde kunne nå ud til flere bekendte. Hendes første indskydelse var dog at sætte en dødsannonce i avisen, for det var det, man plejede at gøre:

- Jeg ved, der er nogen, der læser dødsannoncer som det første, når de slår avisen op, siger Kirsten Pierobon til TV2 ØSTJYLLAND.

Men ved nærmere eftertanke, vurdererede Kirstens Pierobon, at alle morens bekendte var døde og derfor blev det til et Facebook opslag.

- Jeg synes, det er en god formidlingsplatform, hvis der er noget, man gerne vil have ud og fortælle andre om, så det var meget naturligt, siger Kirsten Pierobon.

Stenhuggerne oplever en større efterspørgsel på QR-koder på gravsten

Lars Kingo, som er bedemand, oplever også, at antallet af dødsannoncer og folk der ønsker dødsannoncer, er faldende. Ifølge ham er de klassiske annoncer i avisen stort set forsvundet.

- Førhen havde cirka 75 procent en dødsannonce i avisen, og jeg tror måske, det er 25 procent der sætter en dødsannonce i avisen i dag, siger Lars Kingo.

Lars Kingo er indehaver af Bedemand HJ Madsen, som er Aarhus' største bedemandsforretning.

Ifølge bedemand Lars kiggede den ældre generation før i tiden som det første på forsiden, når avisen dumpede ind ad brevsprækken, så bladrede de om til dødsannoncerne, læste den, og så bladrede de tilbage og startede forfra, men det har ændret sig i dag.

Og det kan stenhuggerne også skrive under på.

Lars Kingo er indehaver af Bedemand HJ Madsen i Aarhus

Digital vinkel på dødsannonce

De oplever nemlig også en stigende interesse for QR-koder på gravstene, mens interessen for dødsannoncer fortsat er faldende. Lotte Husted er daglig leder af Aarhus Ny Stenhuggeri i Åbyhøj, og hun oplever en stigende interesse for QR-koder på gravsten.

- Jeg tror, der vil komme meget mere af det i fremtiden, siger Lotte Husted til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun tilføjer, at QR-koder kan bruges til at forevige ting, og at der kan være forskellige grunde til at folk vælger at få QR-koder på gravsten.

- Nogle køber dem, fordi det er vigtigt for dem at fortælle noget om personen. Og nogle køber dem for at fortælle noget om en familie historie, siger Lotte Husted.

Hun har blandt andet været med til at lave en QR-kode til et familiegravsted, der fortæller historien om fire personer, hvor alle fire havde ejet en slægtsgård. Det var med billeder af hver generation, hvor man fortalte lidt om, hvornår de kom til gården, og hvem næste generation var.

Lotte Husted er af den klare overbevisning, at det i fremtiden kommer til at være mere naturligt at få en QR-kode på gravsten.

- Den lidt yngre generation er mere på de digitale medier end den ældre generation er nu om dage. Det kommer til at være mere naturligt for dem at få en QR-kode. Det er min helt klare overbevisning, siger Lotte Husted til TV2 ØSTJYLLAND.