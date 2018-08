Dødbolde gjorde ondt på Randers: Fik øretæve i Herning

FC Midtjylland vandt søndag aften med 3-0 over Randers FC i Superligaen, hvor midtjydernes styrke på dødbolde spillede en stor rolle.

Først var det Awer Mabil, der bragte FCM foran efter en dødbold, inden Rasmus Nicolaisen headede et hjørnespark i nettet til 2-0. Mayron George lukkede og slukkede kort efter med sin scoring til 3-0.

Dermed rykker FC Midtjylland op på Superligaens andenplads, mens Randers er at finde på sjettepladsen.

I første halvleg havde FCM meget svært ved at skabe noget offensivt, da gæsterne fra Randers stod kompakt. De forsvarende danske mestre forsøgte, men hver gang var Randers-defensiven på plads.

Det gav Randers muligheden i kontraspillet, hvor kronjyderne efter 20 minutters spil fik kampens første store chance, da holdets georgiske profil, Saba Lobjanidze, brød igennem FCM's højreside.

Her kom han helt ind i det lille felt, inden kantspilleren trykkede af. Vinklen blev dog for spids for georgieren, som måtte se sit skud suse forbi keeper Jesper Hansen.

Kort før pausen endte bolden hos værternes talentfulde australier, Awer Mabil, der efter et hjørnespark bankede FC Midtjylland til pause med en føring på 1-0.

Randers FC's Erik Marxen når højest i en duel med FC Midtjyllands Mayron George og Joel Andersson. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Millimeter fra en Randers-scoring

Efter en times spil var det gæsterne, som var millimeter fra en scoring. Et frispark blev sendt ind i feltet mod bageste stolpe.

Her var FCM's Tim Sparv meget tæt på at score et selvmål, men han kunne takke sin keeper for en fremragende redning på klods hold.

65 minutter inde i opgøret udbyggede FCM sin føring, da Rasmus Nicolaisen kom højest på et hjørnespark, som han på flotteste vis headede i nettet.

Costaricanske Mayron George slog det sidste søm i Randers-kisten kort tid efter, da han kom fri og scorede til slutresultatet 3-0.