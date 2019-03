Død indianer i kano: Elever dyster i hotdogs

En klassisk hotdog med pølse, brød, ketchup, syltede agurker, ristede løg og meget andet blev onsdag nytænkt af elever fra Skanderborg.

Onsdag dystede 230 elever fra Skanderborg Kommune i at gentænke og skabe den bedste hotdog for at sætte mere fokus på erhvervsuddannelserne.

- De er meget kreative og innovative, og bæredygtighed er kommet ind over, fortæller konsulent, Aarhus Tech, Jimmi Ludvigsen, der var dommer i konkurrencen.

Ifølge Jimmi Ludvigsen er slagterbranchen i krise.

Mangel på hænder i branchen

Som en del af et samarbejde med Skanderborg Kommune blev de 230 elever fra 6. klasser bedømt af fagfolk fra Aarhus Techs ernæringsuddannelser. Og netop i den branche er der brug for flere hænder.

- Vi står i en krise inden for slagterbranchen. Vi kan simpelthen ikke få rekrutteret unge mennesker ind, fortæller Jimmi Ludvigsen.

Fra kommunens side håber man, at eleverne kan tage flere ting med sig hjem fra konkurrencen.

- Jeg håber, at de har fået indblik i slagteruddannelse og har fået respekt for fagligheden, fortæller Claus Langergaard, konsulent, Pædagogik og Læring i Skanderborg Kommune

Eleverne ventede i spænding på vinderafsløringen

Vegetarpølse vandt

Dagens vinder blev en hotdog med en kikærtepølse og altså uden kød. Men selv en garvet slagter kunne begejstres.

- Det skærer lidt i mit gamle slagterhjerte – sagt med et glimt i øjet - når jeg ser, at det er en pølse, der ikke er af kød. Men jeg bakker fuldstændig op om det, for det var fantastisk nytænkende, fortæller Jimmi Ludvigsen.

- Det viser også, at slagtere skal kunne meget andet, hvis man skal følge med trenden.

Godt klædt på

Konkurrencens opgave blev allerede præsenteret i efteråret, hvor lærerne selv prøvede kræfter med slagterfaget.

- Lærerne blev inviteret på en uddannelsesdag på Aarhus Tech, hvor de selv løste opgaven med at gentænke hotdogs, så de var godt klædt på, fortæller Claus Langergaard.