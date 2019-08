Dobbelt så mange voldssager på Smukfest

55.000 festivalgæster har for længst forladt bøgeskoven efter en uge med musik, øl og vådt vejr, og nu er tiden kommet til at gøre status over den smukke festival for politiet.

- Antallet af voldsanmeldelser er næsten fordoblet i forhold til sidste år. Vi modtog sidste år seks voldsanmeldelser i forbindelse med Smukfest, mens vi i år har modtaget 11, siger Poul Steffensen fra Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Men ifølge Sydøstjyllands Politi er tallet stadig pænt, når man tænker på, hvor mange mennesker, der er samlet under bøgetræerne.

- 11 voldssager er selvfølgelig 11 voldssager for meget, men det er ikke mange taget i betragtning af, hvor mange mennesker der var samlet. Desuden dækker tallet over alt fra personer, der er blevet spyttet på og personer, der har fået en flaske i hovedet, siger Poul Steffensen.

Hvorfor tallet er steget, kan han ikke svare på, men han understreger, at det ikke er tal, der giver grund til bekymring.

Pæne tal

Antallet af anmeldelser både indenfor euforiserende stoffer, berigelse og ordenbekendtgørelser faldet siden sidste år.

- Overordnet set er det hele forløbet tilfredsstillende. Generelt er tallene bedre end sidste år. Det er kun ved voldssager, vi ser en stigning, siger Poul Steffensen.