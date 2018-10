DMI varsler om tæt tåge i dele af Østjylland

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, varsler om tæt tåge flere steder i Østjylland onsdag aften, hvor der flere steder forventes en sigtbarhed på under 100 meter.

Varslet gælder for flere steder i landet, men i Østjylland er det særlig Djursland og Randers-området, hvor sigtbarheden kan blive væsentligt forringet.

Her kan du se, hvor tågen påvirker sigtbarheden meget onsdag aften. Foto: DMI

- Det gælder frem til midnat indtil videre, men måske stopper det først senere. Vi kan dog se, at der er en opfriskende vind på vej efter midnat, og den kan formentlig få tågen til at forsvinde, oplyser DMIs pressetjeneste til TV2 ØSTJYLLAND.

Her fortæller de, at sigtbarheden ved Tirstrup her til aften har været nede på 50 meter tidligere på aftenen.

- Der har været temmelig tæt tåge, og det vil der nok også være lidt endnu.

Ifølge DMI burde tågen være helt væk torsdag morgen.

- Der kommer godt gang i vinden i løbet af natten, og det vil få tågen til at sprede sig, så det burde være helt væk torsdag, så det burde ikke give problemer i morgentrafikken, lyder det fra pressevagten hos DMI.