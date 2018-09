DMI varsel om kraftig regn og skybrud

DMI har udsendt varsel om kraftig regn og skybrud.

- Det er en koldfront, der passerer med kraftige regnbyger - lokalt med torden, og den er mere bastant., fortæller Fran Nielsen, vagthavende hos DMI.

Varslet gælder Djursland, Odder, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, og Samsø.

Det er en front, som har været kraftig i løbet af natten og de tidlige morgentimer i Vestjylland, som nu bevæger sig ind over Østjylland.

- Der faldet rigtig meget regn i Vest- og Midtjylland henover natten og morgentimerne - og som er på vej henover Østjylland. Der er ganske pænt med regn i den her front, siger Frank Nielsen.

Fodboldbane under vand i Holme ved Aarhus den 14. august 2018. Foto: Foto: Henriette Favrbo Birk Andersen / Seerfoto

Her til morgen har det ramt Silkeborg og midtjylland og over middag når det til Randers og Djursland, fortæller vagthavende.

- Og så varer det en tre til fire timer, hvor det er værst, siger Frank Nielsen.

DMI forventer mellem 30 og 40 mm regn på 6 timer og desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 min. Den kraftige regn slipper Østjylland omkring klokken 14. Men der vil fortsat være risiko for regn frem til klokken 18.

Senere på aftenen vil der igen kunne forekomme regn, dog i et noget mindre målestok.

Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.

Store dele af Odder blev den 14. august hårdt ramt af oversvømmelser efter et skybrud fik Odder Å til at gå over sine bredder. Arkiv.