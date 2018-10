DMI: Risiko for isglatte veje i Østjylland

Der venter østjyderne en kold aften og nat, hvor der er risiko for isglatte veje. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Ude over Kattegat dannes der byger, og de driver ind over Østjylland. Derudover kommer det til at blive en kold og klar aften og nat, og når der ikke er skyer til at holde på varmen, så skaber det risiko for, at der lokalt dannes is på kørebanerne i Østjylland, siger Janne Hansen, der er vagthavende meteorolog hos DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men her stopper det vinterlige vejr ikke. For ifølge både TV 2 Vejret og DMI kan der søndag sågar være mulighed for at få sne - dog i meget små mængder.

Sne på vej til Østjylland

- Dagen er præget af kold luft fra nord og nordøst, og så kommer der nogle byger. Det vil også søndag morgen give risiko for isglatte veje, og der kan også være lidt hvidt med i bygerne. Det bliver ikke store mængder, men der kan være en smule, siger Janne Hansen.

00:55 VIDEO: Her kan du se den østjyske vejrudsigt for de kommende dage. Luk video

Dermed er der mulighed for sæsonens sne og slud - også selvom der næppe bliver nok til en snemand.

Natten til søndag byder på nattefrost, og i løbet af dagen kommer termometret næppe over syv grader.

Anderledes ser det dog ud allerede på tirsdag, hvor temperaturen får et gevaldigt hak op og lander på cirka 16 grader, fortæller Per Christiansen fra TV 2 Vejret. Det lunere vejr har dog selskab af blæst og regn, så det gælder fortsat om at pakke sig godt ind, hvis man skal en tur ud.