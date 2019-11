DMI forudser grå og mild efterårsweekend

Gråt. Så kort kan det ifølge meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner siges, da hun bliver bedt om at give sit bud på vejret i weekenden.

- Fredag starter vi med en frontpassage, der passerer gennem landet. Det vil sige, at det giver en del regn her i morgen- og formiddagstimerne.

- Så det bliver en grå, våd og diset affære her fra morgenstunden, siger Mette Wagner tidligt fredag morgen.

Temperaturerne fredag vil ligge på mellem fem og ni grader.

Vinden bliver svag til jævn omkring sydøst.

De store mængder nedbør, der er faldet dette efterår, får Gudenåen til at gå over sine bredder, og det giver blandt andet store udfordringer her ved Svostrup Kro Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

Mulighed for sol i Østjylland

- Efter en våd morgen og formiddag bliver det tørvejr ud på eftermiddagen i Østjylland, og det bliver en lun novemberdag med temperaturer på 7-8 grader, siger Peter Tanev fra TV2 Vejret.

Både Mette Wagner og Peter Tanev forudser, at solen sågar kan kigge frem i den sydlige del af Østjylland.

- Det vil dog nok mest blive sådan noget sløret sol, lyder det.

Natten til lørdag kommer der igen nogle regnbyger ind over landet især i Jylland.

- Vi kan faktisk slå lørdag og søndag sammen, for de ligner hinanden. I det store og hele kan man sige, at det bliver en grå weekend med skyer, men relativt tørt, siger meteorologen.

Mildt vejr

Både lørdag og søndag vil temperaturerne også ligge på mellem fem og ni grader.

- Det er relativt mildt for årstiden. Vi nærmer os jo december. Tidligere har der på denne her tid af året ligget sne på jorden, og nu holder vi os trods alt oppe på omkring ni grader, siger Mette Wagner.

Natten til fredag slog efteråret 2019 rekorden som det vådeste efterår nogensinde, siden DMI begyndte at måle i 1874.

Det er rekorden fra 1967 på 327 millimeter i løbet af september, oktober og november, der nu er blevet overgået, bekræfter Mette Wagner tidligt fredag morgen.