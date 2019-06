DMI advarer: Risiko for skybrud over Østjylland

Det bliver en varm og lummer start på dagen, men ud på eftermiddagen kommer der regn - og meget af det.

DMI har udsendt et varsel på Twitter, om at der er risiko for skybrud senere på torsdagen. Skybrud er defineret som at der kommer mere end 15mm nedbør på 30 minutter.

Djursland og Randers ser ud til at gå fri, men resten af Østjylland skal forvente at blive gennemblødt.

DMI varsel om lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Yw90ReAp38 — DMI (@dmidk) June 6, 2019

Gode råd

Beredsskabsstyrelsen kommer i den forbindelse med en række tips til at sikre sit hjem.

Beredsskabsstyrelsen om skybrud Vær klar. Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt Luk af og dæk til. Luk vinduer og døre og sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende Led vandet væk. Tjek, at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede, og grav evt. render rundt om huset Hold ind. Store mængder vand gør vejene usikre. Hold ind til siden, hvis du er bilist og bliver fanget i et skybrud Undgå kontakt. Opstigende kloakvand kan være sundhedsskadeligt Kilde: Beredsskabsstyrelsen

Til de gæster, der skal på Northside Festival, som begynder i dag og varer til og med lørdag, er der heldigvis sol forude. TV2 Vejret forventer, at der bliver tørvejr igen fredag og lørdag.

I pinsedagene kan det dog blive køligere og begynde at regne igen.

