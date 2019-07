Djursland placerer sig i top: Turister strømmer til

Lige nu viser sommeren sig fra sin bedste side, og det strømmer med turister fra hele verden til Østjylland.

Og der er specielt et sted, hvor overnatningerne topper. Nemlig på Djursland.

- Når man på Djursland både har fantastiske kyststrækninger og nationalparken Mols Bjerge. Så gøres det næsten ikke bedre i den danske kontekst, siger chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv Lars Ramme Nielsen.

Turisme er lig med jobs. Turisme er velstand og velfærd. Lars Ramme Nielsen, chef for turisme, Dansk Erhverv

De to hollændere vender trofast tilbage til Djursland hvert år.

I 2018 havde Syddjurs og Norddjurs samlet hele 1,8 mio. overnattende turister. De to kommuner samlet er dermed den destination i Østjylland, der har flest turister.

- Turisme er jobs. Turisme er velstand og velfærd. Hvis der ikke var turister på Djursland, ville der være færre, der havde jobs. Uden turismen så var det meget skidt for Djursland, siger Lars Ramme Nielsen.

Hollændere vender tilbage hvert år

Nogle af dem der trofast vender snuden mod Djursland år efter år er hollænderne Jan Oonk og Patricia Visschedijk.

Vi kan ikke lide at bo i en storby. Der er for mange mennesker, og det er der ikke her. Jan Oonk, campist

- Vi kan ikke lide at bo i en storby, der er for mange mennesker, og det er der ikke her, siger Jan Oonk fra Holland.

Og selvom de vender tilbage hvert år, så kan de sagtens få tiden til at gå.

- Vi slapper af her, tager til stranden og laver ture til Kattegatcentret, siger Patricia Visschedijk fra Holland.

- Vi har fuldt booket i knap 400 enheder. Fire dage i sidste uge og vi kører på tredje dag i denne her uge, fortæller ejer af Albertinelund Camping.

Campingplads fuldt booket

På campingpladsen hvor de to hollændere trofast vender tilbage til år efter, kan de godt mærke, at Djursland er populær.

- Vi har fuldt booket i knap 400 enheder. Fire dage i sidste uge og vi kører på tredje dag i denne her uge. Det har vi aldrig prøvet i de otte år, hvor jeg har været her, siger Jean Mehlsen, ejer af Albertinelund Camping i Glesborg .

Jeg tænker, at det er ret unikt så smukt, at Aarhus og Djursland supplerer hinanden. Lars Ramme Nielsen, chef for turisme, Dansk Erhverv

På kommuneniveau klarer Aarhus Kommune sig bedst. De havde 1,2 mio. overnattende turister i 2018. Men samlet overhaler Djursland.

- Det er primært fordi, at der er forskel på de overnatninger, man har. På Djursland er det primært feriehus og camping. I Aarhus er det stortset kun hotel, som man overnatter på, siger Lars Ramme Nielsen

Han mener, at Aarhus og Djursland har en positiv indflydelse på hinanden.

- Jeg tænker, at det er ret unikt så smukt, at Aarhus og Djursland supplerer hinanden. Det at have en by med alle Aarhus' kvaliteter med en baghave, der hedder Djursland.

Og vurderingen fra Dansk Erhverv er, at Djursland vil blive ved med at være en meget populær destination flere år endnu. Blandt andet fordi der er mere trygt at være sammenlignet med Sydeuropa.

