Disse politikere siger vi farvel til

Dansk Folkepartis katastrofevalg kan mærkes i den østjyske storkreds.

Partiet går fra at have fem medlemmer i Folketinget fra Østjylland til kun at have to.

Det betyder, at hverken Kim Christiansen eller Claus Kvist Hansen kommer ind, da de ikke fik nok stemmer til at få et af partiets to mandater.

De pladser gik i stedet for til Mette Hjermind Dencker og Hans Kristian Skibby.

Transportordfører Kim Christiansen har argumenteret stærkt for, at der skal laves en omfartsvej til 377 millioner kroner ved hans hjemby Mariager. DF har nu droppet planen, men ideen gjorde Christiansen upopulær. Foto: Anders Debel Hansen - Ritzau Scanpix

Claus Kvist Hansen var tydeligt træt af det torsdag, da TV2 ØSTJYLLAND interviewede ham om valgresultatet. Han sagde, at vælgerne havde fyret ham.

Fik to pladser

Heller ikke Enhedslistens Nikolaj Villumsen bliver en del af Folketingsgruppen, selvom han fik flest stemmer i Østjylland. Han var også opstillet til Europaparlamentet, hvor han ligeledes blev valgt ind.

Han sagde inden Folketingsvalget, at han ville tage imod pladsen i Europaparlamentet, men det var for sent at blive fjernet fra stemmesedlerne.

I stedet for kommer Søren Egge Rasmussen ind, der i forvejen er medlem af Folketinget.

Enhedslisten er partilisteopstillet, og derfor kommer Søren Egge Rasmussen ind i stedet for.

Carsten Bach fra Liberal Alliance stillede i år op på Fyn i stedet for i Østjylland. Han fik dog ikke nok stemmer til at blive valgt ind.

Stress og nye job

Og så er der alle dem, der ikke stillede op igen.

Maja Panduro, der havde et godt valg i Randers for Socialdemokratiet i 2015, meldte i 2016 ud, at hun ikke genopstillede. Meldingen kom efter en periode med stress og depression. På valgdagen takkede hun på Facebook for opbakningen og fortalte, at hun skal begynde på Aalborg Universitet, når hendes barsel er slut.

Tilde Bork genopstillede heller ikke for Dansk Folkeparti ligesom Kirsten Brosbøl fra Socialdemokratiet, Jonas Dahl fra SF og Josefine Fock fra Alternativet.

Jonas Dahl er nu hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers, mens Josephine Fock er direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.

