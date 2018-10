Dine børn skal kede sig i ferien - slet alt i kalenderen, siger eksperter

Efterårsferien er i fuld gang, og med den følger en uge, hvor mange forældre vrider hjernen for at finde på aktiviteter, de kan lave sammen med deres børn.

Der er masser af ting, man kan lave med sine børn i ferien.

Men man skal ikke være bange for at have dage i ferien, hvor der intet er på programmet.

For det er ikke bare en tom floskel, når man siger, at ”det er sundt at kede sig” til sine børn.

Sådan lyder det fra børneekspert Sofie Münster, der er forfatter og stifter af Nordic Parenting, i ’Go’ morgen Danmark’.

- Helt grundlæggende kan man sige det sådan, at når man keder sig, så er man overladt til selv at tage initiativ. Det gør, at man bliver mere aktiv og deltagende i sit eget liv, og det styrker selvstændigheden og kreativiteten - vi bliver simpelthen bedre til at finde på, siger hun.

Forældrene spænder ben

Ifølge Sofie Münster er det ofte forældrene, der står i vejen for, at børnene får lov til at kede sig.

- I den moderne hverdag sker der enormt meget hele tiden, og når vi forældre endelig er sammen med børnene, så har vi en tendens til at føle et pres for, at der skal ske noget. Man vil ikke være den, der virker uengageret og ikke vil noget, siger hun.

Men det at præsentere børnene for, at der ikke skal ske noget, kan være lige så givtigt, lyder det fra børneeksperten i 'Go' morgen Danmark'.

- Vi skal lære os selv, at det ikke at planlægge noget er vildt godt. For det skaber den fornødne ro om at kunne være sammen om noget. Vi har en tendens til at være mindre intuitive og alt for logistiske, når vi lige skal smøre madpakker og planlægge ting og sager, og det kan hurtigt skabe situationer, hvor det bliver meget hektisk i familien, siger Sofie Münster.

Hvis man ikke bliver tvunget til at undre sig over, at svampe vokser frem, mister man en grundlæggende evne til at tænke refleksivt og langsomt, siger han, lyder det fra ekspert. Foto: Colourbox - genrefoto

Professor: Derfor er det sundt at kede sig

Hvis man er i tvivl om, at det er sundt at kede sig, skal man bare kigge på den forskning, der er lavet.

Sådan lyder det fra Lars Qvortrup, der er professor og leder af Nationalt Center for Skoleforskning.

Han er enig med Sofie Münster.

- De voksne skal endelig lade være med at fylde ting i kalenderen. Giv børnene lov til at kede sig, for så begynder de også at fordybe sig, lyder det fra professoren.

Ifølge Lars Qvortrup findes der en teori om, at mennesket tænker på to måder: Langsomt og hurtigt. Vi tænker hurtigt, når vi eksempelvis handler ind og går overfor rødt, og vi tænker langsomt, når vi fordyber os i ting, og i den sammenhæng er det vigtigt, at man lader børnene kede sig.

- For hvis man ikke bliver tvunget til at undre sig over, at svampe vokser frem, eller man ser på et maleri og tænker over, hvad det rummer - at man tænker langsomt og fordyber sig - så mister man en grundlæggende evne til at tænke refleksivt og langsomt, siger han.

- Så groft sagt kan man sige, at hvis du gerne vil have børn, der kan tænke refleksivt og kreativt, så skal du også give dem plads til at kede sig og fordybe sig, siger han.

Man kan passende bruge efterårsferien som en anledning til at indføre aktivitetsfri dage, lyder Lars Qvortrups opfordring.

- Start med at bruge 48 timer i efterårsferien, hvor I sletter alt, hvad der står i kalenderen, og tag så børnene med til stranden, og lad dem bestemme, hvad der så skal ske, siger han.

