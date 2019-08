Diller i lynlås og kæp i øret: Skadeshistorier fra Smukfest

Peter Voss er til daglig praktiserende læge i Skanderborg, men i de sidste 25 år har han arbejdet på Skovskadestuen under Smukfest.

Der er flere episoder, som han husker tydeligere end andre gennem tiden.

Peter Voss har oplevet lidt af hvert på Smukfest gennem de sidste 25 år.

- Der var en mand, som skulle ud og tisse i mørket og havde lidt småtravlt og skynder sig at lyne op for at komme med vennerne og fanger noget hud, som egentlig ikke skulle sidde i lynlåsen.

- Så har man brug for hjælp til at få løsrevet den del, fortæller læge Peter Voss, som er formand for Skovskadestuen på Smukfest.

Det har faktisk en enkelt gang krævet en mindre operation, for at vi kunne befri ham. Peter Voss, læge, Smukfest.

Og det kan åbenbart ske for flere, når alkoholen kommer indenbords.

- Det har faktisk en enkelt gang krævet en mindre operation, for at vi kunne befri ham, siger Peter Voss til TV2 ØSTJYLLAND.

Der har også været festivalsgæster, som har været så uheldige at få en skovflåt på de ædlere dele, beretter Peter Voss.

En rigtig kæp i øret

De lidt mere bizarre eller skæve historier, som han husker, er også dem, hvor personerne heldigvis ikke får mén efterfølgende.

- De sjove ting er der, hvor der ikke sker noget alvorligt, men hvor man har et helbredsproblem, man har brug for hjælp til, siger Peter Voss.

Vi har også haft nogle, som decideret har haft en gren i øret, som vi har været nødt til at hive ud med en pincet. Peter Voss, læge, Smukfest.

Og der er mange på festivalen, som godt kan blive beruset, men også får problemer, som man måske i første omgang tror, er en joke.

- Der er mange herude, som har en kæp i øret, men vi har også haft nogle, som decideret har haft en gren i øret, som vi har været nødt til at hive ud med en pincet, siger Peter Voss og fortsætter.

- Det kan vi godt grine af, men der sker jo også alvorlige ting, hvor vi ærgrer os over, at folk falder på en rigtig uheldig måde, fortæller han.

Alvorlige episoder, men heldigvis ingen dødsfald

De rigtig alvorlige episoder er der, hvor festivalgæster falder og brækker noget – eller hvis frivillige kommer til skade under opstilling af Smukfest..

- Heldigvis har vi ingen eksempler på, at nogle har mistet livet her under festivalen. Det ville være det værste, vi kunne forestille os, siger Peter Voss.

Men derfor skal sikkerheden også være i top, når 55.000 besøger Bøgeskoven i Skanderborg.

- Vi har en god organisation rent sikkerhedsmæssigt og det er jo derfor, at sikkerheden er bygget op, som den er. Men der kan jo ske noget, som ingen er herre over. Og det håber vi aldrig sker, fortæller formanden for Skovskadestuen.

Det kræver også en masse forberedelse inden festivalen, så skaderne bliver holdt på et minimum.

- Og hvis der så sker noget, så kan man hurtigt få hjælp her, fortæller Peter Voss.

Antallet af episoder stort set det samme

I alt er der 17 læger og 45 sygeplejersker på Smukfest – samtidig med mange førstehjælpere og bårebærere.

Antallet af skader i år er i store træk det samme som de foregående år, fortæller Peter Voss.

- Vi har haft 6-700 mennesker, som vi har lavet en lægejournal på.

Omkring halvdelen er faldet og kommet til skade, eller har fået et sår og den anden halvdel har været syge, fortæller Peter Voss.

- Og så har vi cirka 10-15 procent, som ligger og sover rusen ud, siger Peter Voss.

Skovskadestuen er klar, hvis festivalsgæster på Smukfest kommer til skade eller bliver syge.

I år har der været én ting, som har været anderledes i forhold til sidste år. Og det er de mange hvepse.

- Der er rigtig mange, som er blevet stukket af hvepse. Og en del er uheldige, og drikker hvepsen, og bliver stukket i munden. Der har vi været en del, vi har været nødt til at sende på sygehuset, siger Peter Voss.

I forhold til det de selv kalder ”mor-opgaver”, som er de mindre ting, hvor unge måske har brug for at tale med en voksen eller har fået en vabel, så er det på nogenlunde samme niveau som andre år.

- I Skadestuen svinger det lidt imellem 1000-2000, og ellers så ser vi det meget ude på Kærligheden i begyndelsen af ugen, siger Peter Voss.