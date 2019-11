Digter vil bygge bro - oversætter sine digte til arabisk

Søren Marcussen har fået oversat sin digtsamling ”aldrig før” til arabisk.

Og det er der en bestemt grund til.

- Det er vigtig at skabe bro mellem kulturerne. Ikke kun med de mellemøstlige kulturer, men alle mulige slags kulturer, siger Søren Marcussen.

Netop det med at binde bro mener Imad Kawash og Søren Marcussen, at de kan gøre med digtene.

- Den bedste måde at binde to kulturer sammen er digte, musik og kunst, siger Imad Kawash.

- Jeg tror, at digte og kunst kan forbinde os mere med hinanden, siger Søren Marcussen.

Over 150 mennesker til digtaften i Gellerup

I sidste uge stod Imad Kawash og Søren Marcussen på Gellerupscenen, hvor mere end 150 mennesker var mødt op.

- Vi rammer alle. Der var også en på 14 år, som var glad. Alle elsker ord, og når det drejer sig om følelser. Vi inspirerer dem til at læse mere og interessere sig for kultur, siger Imad Kawash.

Om der kommer flere digtoplæsninger i fremtiden er ikke fastlagt endnu. Men kulturaftenerne stopper ikke her.

- Intentionen er at samles om noget, der betyder noget for os, og det tror jeg, at det her gør, siger Søren Marcussen.