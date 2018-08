DHL Stafetten i Aarhus starter i aften: - Vi løber i polo med slips

I tre dage forvandles Mindeparken til en folkefest, hvor 46.255 motionister skal løbe et stafetløb på 5x5 km eller gå en 5 km walk i grupper. Løbet består af mere end 1600 offentlige og private virksomheder, som bruger stafetten til at samle kollegaerne uden for arbejdspladsen.

Men private personer og løbeklubber er også velkomne, og en løbeklub der kommer for at sprede grin og højt humør, er, Rigtige Mænd er Business Mænd – også kaldet RMRBM.

Løbeklubben til "Diodora/Quick'n Dirty' løb i Silkeborg 2017" iført deres løbedragt. Foto: RMRBM's facebookside.

- Vi vil gerne sprede smil. Det er godt, hvis humøret er lige så højt som konditallet - og meget gerne højere. Man skal ikke blive overrasket, hvis jeg pludselig har taget en rød næste på under mit løb, fortæller Torben Allan Mikkelsen, som deltager i DHL stafetten for løbeklubben, RMRBM.

For løbeklubben er det vigtigt, at de spreder smil og får folk til at grine.

- Vi vil selvfølgelig gerne blive bedre til at løbe, men det skal gøres med et smil, siger han.

Og baggrunden for deres løbeklub er også lavet med et smil.

- Vi så et tv-program med nogle håndværkere, som erklærede sig som rigtige mænd. Vi ville vise, at rigtige mænd også kunne være businessmænd, eller mænd der var ansat ved kommunen. Og så var det vigtigt, at vi kunne have det sjovt om det, fortæller han.

Billedet er fra et af de tidligere års DHL stafet.

For Aarhus Motion, som er arrangører af DHL stafetten i Aarhus, gælder det også om at samle folk om et socialt stafetløb eller walk.

- Det er et arrangement i hverdagen, der gør det muligt for firmaer at deltage. I stedet for, at de skal hive en weekend ud af kalenderen, kan de holde et firmaevent i hverdagen og på den måde samle kollegaerne, fortæller Jeanette Bøje Sørensen, eventchef i Aarhus Motion.

Og de har sørget for, at alle kan være med. Hvis ikke man kan eller har lyst til at løbe 5 km, har man nemlig mulighed for at gå en 5 kilometer rute.

På kortet kan man se, hvor de forskellige telte er placeret, og der er også oversigter, når man kommer derud.

- Hvis man ikke vil løbe, kan man gå i grupper. Derudover har mange af virksomhederne kollegaer, der er med ude at hjælpe mad, numre og så videre, på den måde bliver mange inkluderet.

I løbeklubben, RMRBM, handler det om at sprede glæde og grin hos de andre deltagere og publikum, men der er også en anden motivation.

- Jeg er 61 år, og jeg har antydning af en dunk. Selvom man læser artikler om, at det kan kvinder godt lide, så vil man da gerne have en fladere mave. Så udover at sprede grin, er det selvfølgelig rart at få motioneret samtidig, fortæller Torben Allan Mikkelsen.

Sidste år lavede de ruten om på grund af et arrangement i forbindelse med Kulturhovedstaden, og i år spurgte de så deltagerne om, hvilken rute de helst ville løbe.

På kortet kan se løberuten til årets DHL stafet.

- Deltagerne fik lov at bestemme, og de ville helst løbe den rute, der var sidste år, så den har vi bibeholdt i år, fortæller hun.

Og løbeklubben, Rigtig Mænd er Businessmænd, glæder sig til aftenens løb.

- Vi glæder os helt vildt. Jeg har lige været ude at stille vores pavillon op, som er helt ud til løberuten, så vi kan sidde og heppe på hinanden.

I DHL stafettens online magasin, kan man få flere praktiske informationer, hvor man blandt andet kan læse om parkeringsmuligheder. Igen i år har de taget travbanen i brug til parkering.