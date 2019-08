DHL for de små har vokseværk: 5000 børn finder løbeskoene frem

Det er ikke kun voksne, der onsdag og torsdag skal finde løbeskoene, svedbåndet og viljestyrken frem.

Der er således også DHL-stafet for skolebørn i Mindeparken. Det sker under det mundrette navn "REMA 1000 Stafetten for skoler 2019".

Det er ifølge eventchef for Aarhus Motion, Jeanette Boye Sørensen, tredje gang børneløbet finder sted, og det er et løb med vokseværk.

- Det har vokset sig rigtig stort. Vi har 5000 børn, og der er kæmpe tilslutning til det. Det er et gratis tilbud for skolerne i Aarhus, som de har taget imod med kyshånd, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er altid rart at have en ven at holde i hånd med, når man er ude i den store verden.

Konceptet minder meget om DHL Stafetten for voksne. Det foregår dog i børnehøjde. Ruten er således kun 2 kilometer lang, og antallet af deltagere per hold er på 3 personer.

Børnene får lov til at indtage en del af Mindeparken og de store opstillede telte, hvor de kan spise deres madpakker og hygge før, under og efter løbet.

Sådan fungerer det

I skole-stafetten løber børnene som et hold, men på skift og med en depeche i hånden, som man giver videre. Børnene overdrager depechen i skiftezonen og sidste løber afleverer depechen ved udgangen fra skiftezonen efter endt tur.

Hvis en elev synes, at to kilometer er alt for lidt, kan elevens skole vælge at lade ham eller hende løbe to eller alle tre runder.